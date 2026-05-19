歌手の堀ちえみ（59）が、理容室でシェービングを受けたことを報告し、自撮りショットを公開した。

【映像】「綺麗になりました」顔のシェービング後の堀ちえみ

これまでにもブログで自身のメンテナンスについて発信してきた堀。全身のマッサージを受け、スッキリした姿や「今回はタレ目の施術」と題した投稿では、まつ毛パーマをかけた横顔を披露するなど、美容への意識が高い様子を見せていた。

理容室で顔のシェービング後の自撮りショットに反響

2026年5月17日の更新では、理容室でシェービングをしてもらったことを報告。「理容室タカナミさんへ。毎月1度のシェービング、顔剃りです。タカナミさんのお母さんが、やさしくきれいに要らないうぶ毛を取り除いてくださいます。すばらしい腕前なので、お母さんの施術は肌にダメージないのか、そのあとにヒリついた経験、1度もない私です。そのあとのお顔のマッサージも、気持ち良すぎてうとうと。スッキリモチモチ。しっとりお肌です!!!感謝」とコメントし、自撮りショットも公開した。

この投稿には「ちえみさん、綺麗になりました‼︎」「すごくいいですね。ステキです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）