ぼっちぼろまる、TVアニメ『逃げ上手の若君』EDテーマ「鎌倉STYLE」のリミックスバージョンをリリース！

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Billboard 年間 TikTok Songs Chart 2022 1位の「おとせサンダー」、テレビアニメ『ポケットモンスター』オープニングテーマのyama × ぼっちぼろまる「ハロ」など、若者からファミリーまで幅広く注目を集めながら、世界最大規模のアニメの祭典「クランチロール・アニメアワード 2025」にて最優秀エンディング賞にノミネートされたTVアニメ『逃げ上手の若君』エンディングテーマ「鎌倉STYLE」、令和6年アニソン大賞にて編曲賞にノミネートされたTVアニメ『負けヒロインが多すぎる！』オープニングテーマ「つよがるガール feat. もっさ(ネクライトーキー)」など、アニソン界を震撼させた話題の地球外生命体アーティスト”ぼっちぼろまる”。

そんな”ぼっちぼろまる”がTVアニメ『逃げ上手の若君』エンディングテーマとして話題となった「鎌倉STYLE」のリミックスバージョンがリリースされた。

数多くの名曲を世の中に送り出してきた小西貴雄がリミックスを担当。「鎌倉STYLE (チョベリグ！Remix)」というタイトルにふさわしい、超ベリーグッドでダンサブルな平成ポップに仕上がっている。

TVアニメ『逃げ上手の若君』は、4月17日より全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて、毎週金曜23時30分より連続2クールで放送中。是非ともチェックしてほしい。

＜ぼっちぼろまるコメント＞

「逃げ上手の若君」連続2クール放送ということで嬉しくなっちゃって、

勢い余ってリミックスバージョンの制作をしちゃいました！！！

平成感ゴリゴリでアゲアゲなアレンジになってます(^_^)v

よろしくお願します！！！

●配信情報

ぼっちぼろまる

「鎌倉STYLE (チョベリグ！Remix)」

配信中

配信リンクはこちら

https://botchiboromaru.lnk.to/1hAPi4

ぼっちぼろまる

『COMICAL』

配信リンクはこちら

https://botchiboromaru.lnk.to/Dxlkj6

＜収録内容＞

01. -目次-

02. 超！うたうぼっちのテーマ

03. 桜風 (TVアニメ『3年Z組銀八先生』オープニングテーマ)

04. タタリダンス

05. おとせサンダー (Billboard 年間 TikTok Songs Chart 2022 1位)

06. -質問を募集するコーナー-

07. つよがるガール feat.もっさ(ネクライトーキー) (TVアニメ「負けヒロインが多すぎる！」オープニングテーマ)

08. 鎌倉STYLE (TVアニメ「逃げ上手の若君」エンディングテーマ)

09. NE-CHU-SHOW (TVアニメ「ババンババンバンバンパイア」エンディングテーマ)

10. イケてるパーカー

11. -挿絵-

12. ハロ (テレビアニメ「ポケットモンスター」オープニングテーマ)

13. 魔法ぽい (一迅社「comic HOWL」テーマソング)

14. さよならグリーンデイズ

15. シン・タンタカタンタンタンタンメン (“TikTok Weekly Top 20”に3週間連続チャートイン)

16. COMICAL

17. -あとがき-

ぼっちぼろまる『ぼっちのミックステープA』

配信中

配信リンクはこちら

https://botchiboromaru.lnk.to/YyIbkj

＜収録内容＞

01. つよがるガール feat. もっさ(ネクライトーキー)

02. NE-CHU-SHOW

03. 鎌倉STYLE

04. 風車

05. ハナサカステップ

06. エターナルかくれんぼ

07. パーティーはヘッドフォンの中で

08. ムーンライトバニーマン

09. まっくろくろくろ

10. 恋は爆ぜる

11. 嘘つき犬が吠える

12. イケてるパーカー

13. おとせサンダー

※原曲ノンストップミックスとしてエディットされている点ご注意ください。

関連リンク

ぼっちぼろまるオフィシャルサイト

https://www.boromaru.tokyo/