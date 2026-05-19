テクニカルポイント ドル円 21日線158.27
160.66 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.33 エンベロープ1%上限（10日間）
158.96 現値
158.92 一目均衡表・雲（上限）
158.27 21日移動平均
157.88 一目均衡表・基準線
157.76 10日移動平均
157.55 一目均衡表・転換線
157.49 100日移動平均
156.37 一目均衡表・雲（下限）
156.18 エンベロープ1%下限（10日間）
155.88 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.69 200日移動平均
158円台後半推移が続く、下げた場合、158.27の21日線がサポートとなりそう。
159.33 エンベロープ1%上限（10日間）
158.96 現値
158.92 一目均衡表・雲（上限）
158.27 21日移動平均
157.88 一目均衡表・基準線
157.76 10日移動平均
157.55 一目均衡表・転換線
157.49 100日移動平均
156.37 一目均衡表・雲（下限）
156.18 エンベロープ1%下限（10日間）
155.88 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.69 200日移動平均
158円台後半推移が続く、下げた場合、158.27の21日線がサポートとなりそう。