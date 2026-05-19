160.66　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.33　エンベロープ1%上限（10日間）
158.96　現値
158.92　一目均衡表・雲（上限）
158.27　21日移動平均
157.88　一目均衡表・基準線
157.76　10日移動平均
157.55　一目均衡表・転換線
157.49　100日移動平均
156.37　一目均衡表・雲（下限）
156.18　エンベロープ1%下限（10日間）
155.88　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
154.69　200日移動平均

158円台後半推移が続く、下げた場合、158.27の21日線がサポートとなりそう。