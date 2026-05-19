テクニカルポイント ドル円 21日線158.27 テクニカルポイント ドル円 21日線158.27

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160.66 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.33 エンベロープ1%上限（10日間）

158.96 現値

158.92 一目均衡表・雲（上限）

158.27 21日移動平均

157.88 一目均衡表・基準線

157.76 10日移動平均

157.55 一目均衡表・転換線

157.49 100日移動平均

156.37 一目均衡表・雲（下限）

156.18 エンベロープ1%下限（10日間）

155.88 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

154.69 200日移動平均



158円台後半推移が続く、下げた場合、158.27の21日線がサポートとなりそう。

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