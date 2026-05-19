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午後も広い範囲で晴れますが、夜は九州で雨の降る所がある見込みです。水曜日は西から雨の範囲が広がり、西日本や東日本は広く傘の出番になりそうです。

【写真で見る】水曜日以降は雨の日が多くなる見込み　今週の天気は？

水曜日は西・東日本で雨雲広がる

午後も北海道は雲が多いですが、中国、四国から東北にかけて広い範囲で晴れる見込みです。ただ、夜は九州で傘の出番になる所があるでしょう。

水曜日は雨の範囲が広がり、西日本は午前中から雨の降る所が多くなる見込みです。午後は東海や関東甲信、北陸など東日本も雨雲が広がり、お帰りの時間は各地で雨具が必要になりそうです。

福島で35℃ 猛暑日予想

火曜日の最高気温は、沖縄から東北にかけて、30℃前後まで上がる所が多いでしょう。福島は35℃まで上がる予想で、猛暑となる見込みです。5月とは思えない暑さが続く所が多いので、暑さを避けてお過ごしください。

〈火曜日の予想最高気温〉
札幌　:17℃　釧路　:18℃
青森　:29℃　盛岡　:30℃
仙台　:29℃　新潟　:30℃
長野　:31℃　金沢　:30℃
名古屋:30℃　東京　:29℃
大阪　:29℃　岡山　:30℃
広島　:28℃　松江　:31℃
高知　:28℃　福岡　:29℃
鹿児島:28℃　那覇　:28℃

この先曇りや雨の日多く

水曜日以降は前線の影響で、西日本から東北南部にかけて、曇りや雨の日が多くなる見込みです。火曜日に晴れている所では日差しを有効にお使いください。