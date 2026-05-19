午後も広い範囲で晴れますが、夜は九州で雨の降る所がある見込みです。水曜日は西から雨の範囲が広がり、西日本や東日本は広く傘の出番になりそうです。

【写真で見る】水曜日以降は雨の日が多くなる見込み 今週の天気は？

水曜日は西・東日本で雨雲広がる

午後も北海道は雲が多いですが、中国、四国から東北にかけて広い範囲で晴れる見込みです。ただ、夜は九州で傘の出番になる所があるでしょう。

水曜日は雨の範囲が広がり、西日本は午前中から雨の降る所が多くなる見込みです。午後は東海や関東甲信、北陸など東日本も雨雲が広がり、お帰りの時間は各地で雨具が必要になりそうです。

福島で35℃ 猛暑日予想

火曜日の最高気温は、沖縄から東北にかけて、30℃前後まで上がる所が多いでしょう。福島は35℃まで上がる予想で、猛暑となる見込みです。5月とは思えない暑さが続く所が多いので、暑さを避けてお過ごしください。

〈火曜日の予想最高気温〉

札幌 :17℃ 釧路 :18℃

青森 :29℃ 盛岡 :30℃

仙台 :29℃ 新潟 :30℃

長野 :31℃ 金沢 :30℃

名古屋:30℃ 東京 :29℃

大阪 :29℃ 岡山 :30℃

広島 :28℃ 松江 :31℃

高知 :28℃ 福岡 :29℃

鹿児島:28℃ 那覇 :28℃

この先曇りや雨の日多く

水曜日以降は前線の影響で、西日本から東北南部にかけて、曇りや雨の日が多くなる見込みです。火曜日に晴れている所では日差しを有効にお使いください。