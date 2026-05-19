【デジタル写真集「ようこそ、煌めきと幻想の世界へ」】 5月19日発売 価格：1,650円

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六本木の高級キャバクラ「アンジュール東京」の人気キャストである、かのんさん、藤咲ひなたさん、まきさんが、5月19日発売の「FLASH6月2日号」のグラビア特集に登場。当日の撮影の様子をまとめたデジタル写真集「ようこそ、煌めきと幻想の世界へ」を各電子書店にて同日発売する。写真集の価格は1,650円。

「アンジュール東京」は内装費・店舗面積・個室数・キャスト在籍数・スタッフ数の5部門で六本木No.1に輝いた“高級キャバクラ”※。今回のグラビア及び写真集では、人気キャストである3名が集結し、ランジェリー姿で夢の競艶を魅せてくれる。

※※2026年2月期_六本木エリアのキャバクラにおける市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

調査期間：2026年1月5日～2026年2月3日 調査手法：主要13社（当社調べ）への個別聞き取り調査

備考：2026年2月時点の実績値/効果効能等や優位性を保証するものではございません。

(C)光文社/週刊FLASH 写真◎山口京和