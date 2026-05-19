ライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」が、国内最大級のウォーターパーク『東京サマーランド』との初コラボレーションイベント「-Vライバー限定- 国内最大級のウォーターパーク！『東京サマーランド』コラボメニュー争奪戦」を、5月17日より開催中だ。

「東京サマーランド」は、東京都あきる野市にあるウォーターパークを中心とした総合レジャー施設だ。本イベントは、「17LIVE」で活動中のVライバーであれば誰でも参加可能なオーディション形式で実施される。

5月17日から5月31日までの第1弾、6月1日から6月16日までの第2弾で構成され、「コラボメニュー販売権争奪戦」ランキングの上位入賞者8名にはコラボメニュー販売権が贈られる。入賞者は9月の限定期間に、自身のイラストが掲載されたコラボメニュー各種印刷物に登場する。

そのほかのプライズとして、園内の等身大パネル掲載権、園内ナレーション出演権、オリジナル懸垂幕掲載権、コラボ缶バッジ集合掲載権、ストロータグ個別掲載権、コラボポスター掲載権、公式HP NEWSページ掲載権などが用意されている。あわせて『東京サマーランド』無料招待券（1名分）やプライズ掲出支援金も提供される。

参加条件は、17LIVEアカウント（日本での認証ライバー契約）を持つVライバーであること、本人一人で出演などができること、入賞時に全身の立ち絵（aiデータ必須）を提出できることなど。グループアカウントの場合も一人での出演となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）