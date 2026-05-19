ライブ配信アプリ『17LIVE（イチナナ）』とキャラクター『ぷにぷにうんちくん』による初のコラボレーションイベントが、5月16日から5月30日まで開催される。

【画像あり】イベントの景品として用意されたグッズ

『ぷにぷにうんちくん』は、LINEスタンプクリエイターとして活動する「ともぞー」が制作したキャラクターで、カラフルでPOPな見た目とぷにぷにとした動きから幅広い世代で人気を集めている。

今回は、カラフルでPOPな見た目やぷにぷにとした動きで人気を集める『ぷにぷにうんちくん』とのコラボを通じて、より多くの人にライブ配信の面白さや親しみやすさを伝えるきっかけにしたいという狙いから、本イベントの開催に至ったという。

イベントは『17LIVE』のユーザーであれば誰でも参加可能。期間中は『ぷにぷにうんちくん』のキャラクターをモチーフにしたオリジナルコラボレーションギフト（有料）が用意され、獲得数やポイントに応じて、一定条件を達成したユーザーやランキング上位者には限定デジタルプライズやグッズが贈呈される。

プライズの一部として、オリジナルマスク、オリジナルハンディスプレーボトル（100ml）、オリジナルラウンドボトムマグカップ、オリジナルラバーヘアクリップ、オリジナルワイヤレス充電器スクエア（5W）、オリジナルクラブキャップ、オリジナルキーホルダーなどがラインナップされている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）