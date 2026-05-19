三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.、ISSEIが所属するTOBE。彼らの後輩グループであり、今目覚ましい成長を遂げているのが、CLASS SEVENとwink firstの2組だ。

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2024年に初の研修生（TRAINEE）グループとして結成されたwink firstと、2025年にデビューを果たしたCLASS SEVEN。年齢も近い彼らは互いに切磋琢磨しながら、先輩アーティストたちの背中を追い、それぞれ活動の幅を広げてきた。

そんなTOBEの次世代グループである2組が、8月にそれぞれライブを開催することが決定。さらに、直近では彼らとISSEI、TRAINEEら若手を中心とした新コンテンツ『とべばんmini』もYouTubeでスタートする。そこで、リアルサウンドでは、CLASS SEVENとwink firstの計12名を2チームに分け、グループの垣根を越えた“シャッフル”対談を企画。互いのグループへの印象や先輩アーティストへの憧れ、そして今年開催されたばかりの『to HEROes ～TOBE 3rd Super Live～』を振り返りながら、それぞれの現在地とこれからについて語ってもらった。

■【対談】CLASS SEVEN：髙野秀侑／近藤大海／星慧音／中澤漣 ＆ wink first：島田泰我／川田瑠輝

――皆さんは普段からお話しされることはあるんですか？

全員：はい！

CLASS SEVEN・髙野秀侑（以下、髙野）：普段からタメ口で話していますね。

CLASS SEVEN・近藤大海（以下、近藤）：TRAINEEの同期なので。それに、僕はふたり（島田と川田）の後輩です。

wink first・川田瑠輝（以下、川田）：僕と（島田）泰我と、あとCLASS SEVENの星（慧音）くんが同期で。その後にTOBEに入ってきたのが……。

近藤：秀侑くん、中澤（漣）、僕です！

――そうなんですね！

CLASS SEVEN・星慧音（以下、星）：最近だと、みんなで話したのは『to HEROes ～TOBE 3rd Super Live～』（以下、『to HEROes』）の時ですかね。

――愛知公演、本当にお疲れさまでした（取材は4月末）。北海道公演が残っているタイミングではありますが、まずは3日間終えてみてどうでしたか？

髙野：純粋に、一年ぶりの感覚でした。ファンの皆さんにもお会いできて、みんなで作り上げる感じが最高に楽しかったです！ 先輩方のステージを生で観られたことも、素晴らしい経験でしたね。

近藤：個人的には、今までは「CANDY」や「Starry sky」のようなかわいいイメージの楽曲をやっていたwink firstが、今回は「Apollon」という新曲で今までとは違うギャップを出していたのが印象的でした。この曲をやるって決まった時、wink firstとしてはどんな感じだったの？

川田：もともと、メンバー同士で「かっこいい曲、今までとはちょっと雰囲気を変えた曲をやりたい」って言っていたんですよ。なので、「これはきたな」と（笑）。

wink first・島田泰我（以下、島田）：衣装にあわせて、大人っぽい曲をね。

川田：そうそう。いつもはヘッドマイクをつけているんですけど、今回はハンドマイクにもチャレンジしました。あと、この曲は泰我のウインクもね！

島田：最初は、今回はウインクをしないと決めていたんですけど、最終日にスタッフさんに「やってみて」って言われて、変更したんです。でも、やっぱり“wink first”なので、僕もウィンクに思入れがあるし、今回もやれたことがすごく嬉しかったです！

――私も観たんですが、とてもかっこよくて、おふたりの成長を感じました。逆に、wink firstが観た、CLASS SEVENのステージはどうでしたか？

川田：僕たちが初めて「CANDY」を歌った際に、CLASS SEVENの皆さんのなかには一緒に踊ってくださった方もいるんですけど、そこから結成とデビューがあって。最近では『関コレ』（『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER』）にも出演されていたり、たくさん活動されていますし、ステージもすごくかっこよくて、作品として素晴らしいなと思いましたね。

島田：ダンスがみんな揃ってるんだよね！

川田：うん。めちゃくちゃきれいで、見ていて美しいんです。

■三宅健、北山宏光……パフォーマンスにおける“一人ひとりの物語”

――CLASS SEVENは今回、スタンドマイクのパフォーマンスもされていましたね。

髙野：なかなか苦戦しましたね……。

近藤：リハーサルで倒しまくりました。「もう、何回倒すんだろう？」って（笑）。たぶん、最後のリハーサルでも倒していましたし。

髙野：移動するのも難しかったです。

島田：でも、僕は観ていて好きだったな、スタンドマイク。僕の親も「ああいうの、めちゃくちゃいいよね！」って褒めてました。

髙野：嬉しい！

川田：僕たちも、今回のハンドマイクは何回も練習しました。観ている人はもしかしたら「ただ持つだけ」と思うかもしれないんですけど、実際にやると難しいんですよね。踊りながらだとマイクと口の位置がズレちゃったり、マイクで自分の顔を隠しちゃったり。最終リハーサルまでずっと怒られていました（笑）

星：わかる！ 僕も最初はマイクがズレちゃって、難しいなと思っていました。

川田：映像を観て、反省会を開いて、改善していきましたね。

髙野：本番すごかったもん。素敵なパフォーマンスだった！

CLASS SEVEN・中澤漣（以下、中澤）：うん、初めてとは思えなかった！

――wink firstは「Apollon」のような今までとは雰囲気の違う曲をやってみたかったとのことですが、CLASS SEVENは今後やってみたい曲はありますか？

髙野：でも、貫いていきたいっていう気持ちも大きいです。たとえば「miss you」は、やっぱり今の僕たちにしかできない曲だと思うし、僕たちが歌うことに意味があると思っているので。でも、今後ライブをやるとなったら、恋愛ソングのなかでもいろんなパターンの楽曲をやってみたいという気持ちもあります。それこそ、北山（宏光）さんのようなロック調の楽曲も挑戦してみたいですし、もっとバラードもやってみたいですね。

星：僕はバラード系の曲で、ダンスなしで歌だけのパフォーマンスもやってみたい。歌いながらファンの皆さんのところに行って、近くで歌ってみたいなと思ってます。

川田：CLASS SEVENの皆さんはリハーサルもしっかり歌いながらやるということを振付師さんから聞いていて。リハーサル中って、僕たちは恥ずかしいという気持ちもあって、なかなか声が出せなかったりするんですけど、『to HEROes』でもきれいなCLASS SEVENの歌声が聴こえてきてすごいなと思いました。

髙野：恥ずかしい（笑）。でも、たしかにリハーサルの時から本番を意識してやっていますね！

――先輩方のステージは観ていてどうでした？

中澤：一人ひとりから「こういうのをやりたい」という気持ちがすごく伝わってきました。北山さんだったら、最初のバイクでの登場シーン。一昨年も昨年も乗り物で登場されているんですけど、全部パターンが違うんですよね。三宅さんだったら、大勢のダンサーさんを使ったパフォーマンスとか。一人ひとりの物語というか、パフォーマンスに対する熱量をすごく間近で感じて、僕らも勉強になる部分がたくさんありました。

島田：皆さんすごく迫力があって、オーラが違いましたね。中澤くんも言っていたけど、それぞれのやりたいことがすごく伝わってきて、僕たちも楽しくなりました！

髙野：中盤の演出コーナーで、僕たちはISSEIさんと一緒に「Go Getter feat. AK-69」を歌って踊らせてもらって。あのステージも最高でしたね！

星：楽しかったね！ まさか、ISSEIさんと一緒にパフォーマンスできるとは思いもしませんでした。CLASS SEVENは「Go Getter feat. AK-69」をやりたいってずっと言っていて、たまに自分たちだけで歌ったりもしていたので、それが叶って一緒に歌うことができて本当に嬉しかったです！

川田：コラボレーションの最後に、みんなで北山さんの「NE:Ø era」を歌ったんですけど、その時にwink firstはIMP.さんと肩を組んで盛り上がれたので、それも嬉しかったですね。

近藤：IMP.さんも歓声がすごかったよね！

川田：僕、IMP.さんのリハーサルを観ていたんですよ。その時からメンバーの皆さんのオーラが圧巻で、素晴らしかったです！

■TOBEの末っ子・wink firstの成長過渡期――“かわいい”から“かっこいい”に

――8月にはそれぞれ公演も控えているということで、今後、CLASS SEVENもwink firstもライブの機会がどんどん増えてくるのではないかと思います。先輩たちのステージを観るなかで、どんな部分が学びになりましたか？

近藤：IMP.さんは、CLASS SEVENと同じ7人グループなので、煽り方もそうですし、それぞれの動き方とかバラけ方とか、すごく参考になりましたね。

川田：僕はNumber_iさん！ wink firstのメンバーは、Number_iさんに憧れを持ってる人が多いんですよ。Number_iさんはダンスもするし、歌メインの曲もあるし、その時に即興で盛り上げるのも上手で、そういうのがコンサートでは必要なスキルなのかなと思っていて。僕たちも真似したいです。

――フェスやイベントではないライブだと自分たちで演出もこだわれるようになると思いますが、何かやってみたいことはありますか？

髙野：僕は、ファンの皆さんの近くに行きたいです！ どういう演出になるかはまだわからないんですけど、今回の公演だからこそできることでもあると思うんです。できる限りファンの皆さんの近くで、歌やダンスを届けたいと思っています。

近藤：ホールならではのことをやりたいし……個人的には中澤に演出を頼みたい。

中澤：すごいこと言うじゃん（笑）

――中澤さんが演出担当なんですか？

近藤：昔から言っていたんですよ、「いつかやりたいな」って。

中澤：IMP.では横原（悠毅）さんと（松井）奏さんがライブの演出をやっていると聞いた時に「かっこいいな」と思って、やってみたいという気持ちが生まれました。wink firstも一緒に考えられたりしたら、面白いよね。

島田：僕も演出には興味あります！ そういうのを想像するの、楽しいですよね。

川田：今回、僕たちwink firstを含むTRAINEEの公演はIMP.の佐藤新さんがプロデュースをしてくださるんですよ。IMP.さんのライブも最初から最後までめちゃめちゃかっこいいので、どんなふうになるのか楽しみです。それに、wink firstとしては「Apollon」で初めてハンドマイクのパフォーマンスをさせていただいたので、スタンドマイクにもいつか挑戦したいと思ってます。ダンスをしながら踊ることも多いので、今度は歌メインの楽曲もやってみたいです！

――今年の『to HEROes』ではハンドマイクやスタンドマイクでのパフォーマンスにチャレンジしたというのもありますが、そうやってライブ出演を重ねるなかで、ご自身のなかで成長を感じた部分はありますか?

島田：僕はもともとダンスが下手だったり、カメラに目を合わせられなかったりしたんですけど、今年の『to HEROes』ではすぐにカメラの場所がわかったり、お客さんに手を振る余裕ができました。そういう部分は成長したなと実感してます。

川田：泰我とはオーディションの時から一緒にいるんですけど、当時泰我はダンスをそれまでやったことがなかったというのもあって、見ていてすごく成長を感じています。ダンスって基礎が身につくまで時間がかかると思うんですけど、泰我は早かったし、頭がいいので振り付けを覚えるのも早い。僕は振り付けを覚えるのが苦手なほうなので、泰我に憧れています！

近藤：振り付けを覚えるの早いんだ！ 島田くんのファンだけど、それは知らなかった。

――ファンなんですか（笑）。

近藤：はい（笑）。

髙野：結構前から言ってるよね。最初の『to HEROes』の時ぐらいからだっけ？

近藤：そうそう。島田くんを見つけたら、（満面の笑みで）「島田くん！」って両手振っちゃう、みたいな（笑）。

島田：めちゃくちゃかわいがってくれています（笑）

近藤：だけど、wink firstは今、成長期じゃないですか。瑠輝には去年ぐらいに身長抜かれちゃったんですけど、最近は小助川（優）にも抜かされて、松粼にも今越されそうになっていて。島田くんも高くなって（抜かされるかどうか）危ないし、自分より背が大きくなったらもう「かわいい」って言わないほうがいいのかなとか……申し訳なく感じちゃいそうだなと思っています（笑）。

髙野：さっきも控室で、12人で身長を測り合いっこしてました（笑）。驚いたのが、島田が1年で15cm伸びたって聞いて。

島田：そうなんです！

近藤：声も変わったもんね。

島田：自分のなかで、すごく変わった一年でした。

髙野：“かわいい”から“かっこいい”にね。

――うんうん。そうやって成長されたからこそ、「Apollon」のような楽曲が似合うようになったのかなと思いました。CLASS SEVENとwink firstの今後の活動で言うと、5月からはTOBEのYouTubeチャンネルにて『とべばんmini』も始まりますし。すでに初回収録を終えているそうですが、いかがでしたか？

近藤：みんなで盛り上がれた感じがして、すごく楽しかったです！ このメンバーでバラエティをやるのは初めてだったので、そういった面では難しさも感じましたね。

川田：ファンの皆さんも、CLASS SEVENとwink firstが仲良いことをあまり知らないと思うので。TRAINEEも参加して人数が多いんですけど、僕たち以外に企画で先輩方と絡むこともあるので、ぜひいろんな方々に観てもらいたいです！

■僕たちが楽しんでる様子をそのまま伝えられる番組に（髙野）

――内容によっては、ロケもあるそうですね。

川田：wink firstは、これまでにも何度か熊本などでロケをさせていただいているんです。

星：CLASS SEVENはあまりロケの経験がないんだよね。コツを教えてください！

川田：えー（笑）！ えっと、一般の方々に見られながら撮影する場合もあると思うので、その時はその人が番組を見てくれている人だと思って堂々とやるのがいいかな、と。あと、社長からは「バラエティだから思ったことは言っていいけど、いちばん大事なのは挨拶をしっかりすることだよ」とアドバイスをいただきました。最初に自分の名前を名乗るじゃないですか。その時に大きな声で、元気に言うのが大事です！

星：明るさが大事なんだ。

髙野：勉強になるね！

近藤：みんなは『とべばんmini』でやりたいことある？

星：僕は、みんなでスポーツをやりたいかな。先輩にも教えてもらいたい。人数も多いので、試合とかもできますよね。

川田：僕は旅行企画というか、北山さんのYouTubeで車を運転しながらお話ししている動画を観たことがあるので、そういうのをやってみたいですね。wink firstの4人は、僕に免許を取らせてくれないんですけど（笑）。

島田：みんなで「やめろ」と言っています！

近藤：そもそも、まだ早くない？ 今何歳だっけ？

川田：14歳です！

近藤：あと4年も待つよ（笑）。

島田：僕、バイクの免許を取りたいなと思っていて。

髙野：それはやっぱり、北山さんへの憧れ？

島田：ステージでバイクに乗れたらかっこいいな、って。

近藤：そのうち、上手と下手に分かれて北山さんと島田くんが登場してきたりして……。

島田：憧れるなあ。

川田：そういうラフな感じの旅行企画もやってみたいです！

近藤：僕は、チームに分かれて料理を作って、どれがいちばんおいしいかを競うような企画をやってみたいかも。

中澤：料理対決？ イヤだよ！ きなこ持ってくるやついるもん！

――そんなことも「北山ちゃんねる」でありましたね（笑）（白米に合うおすすめおかずをプレゼンする企画で横田大雅が“きなこごはん”を持参した）。

髙野：彼（横田）はきなこも調味料だと思っているから（笑）。でも、僕たちが楽しんでる様子をそのまま伝えられる番組になったらいいなと思います！

■【対談】CLASS SEVEN：大東立樹／高田憐／横田大雅 ＆ wink first：藤代翔真／松粼光／小助川優

――『to HEROes』の愛知公演3日間を終えてみていかがですか？

CLASS SEVEN・大東立樹（以下、大東）：単刀直入に、「wink firstすごい！」ってなりましたね。かっこよかったよね、かわいいだけじゃなくて。

CLASS SEVEN・横田大雅（以下、横田）：うん。本当に大人っぽくて！

CLASS SEVEN・高田憐（以下、高田）：「一年でこんなに変わるんだ」って思いました。ダンスもそうだし、表情の作り方も僕たちが知っているwink firstとは変わっていて驚きました。

wink first・藤代翔真（以下、藤代）：ありがとうございます！ でも、CLASS SEVENさんも大人っぽい曲をパフォーマンスしていて、「色気が出ているな」と観ていて思いました。

wink first・松粼光（以下、松粼）：歌詞も素敵だしね。

wink first・小助川優（以下、小助川）：新しい曲も増えて。

大東：すごいね、10代の口から「色気」って言葉が出てくるのが、個人的にはすごく衝撃です（笑）。

――たしかに（笑）。CLASS SEVENはこの一年でシングルを2枚リリースして、昨年の『to HEROes』から披露する曲も増えましたよね。wink firstから見て、特に印象に残っている曲を挙げるとしたらどれでしょう？

小助川：新曲の「心にキスをした」です。リハーサルを舞台下で観ていて、ダンスがすごく揃っていて、きれいだなと思いました。すごくよかったです！

高田：そういえば、光がカラオケで「miss you」を歌っているって……。

大東：CLASS SEVENがデビューした当時に、彼がカラオケで「miss you」を熱唱している写真が送られてきたんですよ。

松粼：せっかくなので、送りました！

大東：あれはどういう意味だったの（笑）？

松粼：もちろん、「おめでとう」の気持ちです！ カラオケに自分たちの曲があるのって、すごくないですか？

大東：ああ、たしかに。そうだね、当たり前のことじゃないもんね。

――CLASS SEVENとwink firstでいえば、『to HEROes』ではISSEIさんと「Go Getter feat. AK-69」も歌われていましたね。

小助川：一緒のステージに立つことができました。最後はISSEIさん、CLASS SEVENさん、wink firstの全員のユニゾンで終わって、次にNumber_iさんの「GOAT」のステージが始まるという。すごくかっこいい流れで踊ることができて、こういったコラボも『to HEROes』ならではだと思うので、すごく楽しかったです！

大東：wink first、いい背中だったわ！ 大きな背中！

藤代：まだ全然です。

大東：いやいや。大きい背中に見えるよ！

藤代：でも、皆さんが背中を見てくれているじゃないですか。だからこそ、後ろに安心感があるというか。

大東・高田・横田：まあまあ……。

藤代・松粼・小助川：いやいや（笑）。

大東：でも、何よりもISSEIさんとwink firstとCLASS SEVENとで一緒にやれたことは、夢のコラボという感じで嬉しかったですね。

■wink firstが先にあったからこそ、CLASS SEVEN結成のインパクトは強かった（藤代）

――8月にはライブもありますが、先輩方のステージを観るなかで自分たちも取り入れていこうとか、参考にしたいと思った部分はありますか？

横田：真似したいと思っても、なかなか真似できないんですよね。それぞれがその人たちにしかできないパフォーマンスをしていらっしゃるので、僕は観ていてあらためて「すごいな」と思いましたし、「絶対に自分たちにはできないな」と思う場面が多々ありました。逆に、そういうところを真似していきたいですね。先輩方のパフォーマンスを研究して真似するんじゃなくて、「自分たちにしかできないことをやる」ということを真似する。それが大切なのかなと思いました。

大東：うん。「自分たちにしかできないことを追求する」ことを真似していきたいね！

――なるほど。ちなみに、現時点でそういった「自分たちにしかできないこと」というか、グループの強みを挙げるとしたら、どんなところだと思います？

大東：CLASS SEVENは、まだ見えていなくて。それこそ、8月のライブはwink firstやTRAINEEとも「一緒に頑張っていこうぜ！」という感じだと思うので、ライブを通して考えていきたいですね。TRAINEEたちのよさももっと深いところまで知ることができたら、その先に自分たちの強みが見えるかもしれないですし。それを見つけるのを目標にしたいという気持ちはあります。wink firstは強み、いっぱいあるでしょ？

藤代：皆さん通ってきているとは思うんですけど、「今の時期だからこそ」といいますか。wink firstはTOBEではいちばん最年少のグループでもありますし、自分たちで言うのもアレですけど、今の年齢だからこそのかわいらしさのある部分を見せていけたらとは思いますね。

小助川：新曲の「Apollon」を『to HEROes』でも披露したんですけど、そのリハーサルの時に「個性を出して！」と言われて、そこは伸ばせた部分かなと思います。これからも自分たち一人ひとりの個性をどんどん出していって、揃えるべきところはCLASS SEVENさんみたいにしっかり揃えていく。そういうちゃんとメリハリがあるパフォーマンスをしていきたいですね。

大東：CLASS SEVENよりしっかりしている（笑）。でも、グループ歴で言ったら僕たちよりも長いんだよね。

――結成は、wink firstが2024年3月、CLASS SEVENが2024年11月で、wink firstのほうが先ですもんね。

大東：だからこそ、本当にwink firstからは学ぶことが多い。こういうインタビューの場だから言っているとかではなくて、本音でそう思っています。だって、結成して最初に披露した「CANDY」の時からもうブチ上がりだったじゃん。僕ら、「すごいなー！」って思いながら見てたよね。

高田：そうだね。

横田：いい意味で怖かった。

大東：わかる！

藤代：でも、wink firstの結成が先にあったからこそ、CLASS SEVENが結成された時のインパクトは強かったと思うし、みんなの想いも見えていたので。デビューが決まった時も、気持ちが高まって泣いている姿を見て、ずっと一緒にやってきているからこそ、僕たちも泣きそうになりました。「おめでとう！」という気持ちが本当に強かったです。

大東：優しいなあ。

――いい関係性ですね。

小助川：年齢も近いので。

大東：いや、でも本当にびっくりしてる。すごく大人ですよね？

――はい。お話を聞いていて、本当に大人になったな、と。先ほどのチームでもお話しされていたんですが、この一年ほどでみんな背もぐっと伸びましたし。

小助川：たしかに、泰我は一年前は150cmないくらいだったんですけどね。成長期と同時に、自分たちの可能性もどんどん広げていきたいです。

■TOBEアーティスト全員での運動会、みんなで曲作り……『とべばんmini』で広がる夢

――自分たちを広げていくという意味で、今後やってみたい曲調やテイストなどはありますか？

松粼：CLASS SEVENさんみたいなラブソングも歌ってみたいですし、HIPHOPやラップ系の曲とか、いろんなジャンルに挑戦していきたいとは思います。ただ、もうちょっと大人にならなきゃ似合わないと思うので……。

大東：いやいや。それこそ最近、wink firstがSNSでCLASS SEVENの曲を踊ってくれていて、すごく嬉しかったんですよ。wink firstにしかできない「miss you」になっていて、それも大きな刺激を受けましたね。

高田：僕たちとは違う揃い方をしていて、これもいいなと思いましたし。

藤代：僕は、今回の『to HEROes』もそうで、一緒に何かをして、そこで踊って歌えることが本当に貴重な経験だと思うので。今後、ぜひwink firstとCLASS SEVENで何かやれたらいいなと思っています！

横田：たしかに！

高田：やりたいね！

大東：コラボ曲とかね。楽しそう！

藤代：今ある曲を一緒にやるのでもいいですし、新曲としてコラボ曲を発表するのもやってみたいです！

――夢が広がりますね。ライブという面では、何かやってみたいことはありますか？

大東：いちばん後ろのお客さんにも常に届いてるコンサートを作りたいと思ってます。物理的に遠くても、誰も置いていかないライブというか。踊りも、小さく踊っていたら後ろのお客さんは満足できないと思うので、そういう部分も意識していきたいです。

高田：センターステージがあったら後ろからも見られているわけだから、後ろも意識して、どこから見ても楽しめるライブにしたいね。あとは、北山さんみたいにバイクに乗りたいよね！

横田：高田は事故るからダメだよ（笑）。

高田：えー！

――（笑）。wink firstのメンバーは、何かやってみたい演出などはありますか？

藤代：僕らはインパクトのある登場に憧れますね。今までは下からゆっくり上がってきて歌が始まることが多かったんですけど、今回の『to HEROes』の北山さんみたいに曲の合間などでかっこよくスッと登場できたらいいなと思います。

小助川：いつか『to HEROes』でwink firstがトップバッターを務める可能性もあるからね。あとは、大東さんも言っていたように、皆さんが楽しめるライブを作りたい。8月の公演も、そういうライブにしていきたいと思っています！

――そして、5月からは皆さんで『とべばんmini』も始まりますね。

高田：僕は“アレ”が気になる……。「え、何アレ？」っていうのがあったよね？ これからどうなるのか、注目してほしいですね。

大東：モチーフキャラクターみたいなものがいるんです。それがすごくかわいくて。僕らもまだ名前を知らないんですけど、今後明かされていくんじゃないかと思います。

――今後も話が繋がっていくような展開になるんですね。皆さんは番組内でやってみたい企画はありますか？

横田：それこそ、全員で曲作りをしたら面白そうだよね！ さっきコラボ曲の話もありましたけど、その曲を番組内で作るのも楽しそう。

小助川：僕は、TOBEのアーティスト全員で運動会をしたいですね。以前に一度、東京ドームでチャリティーイベントをやった時に全員で野球をしたことがあったんですけど、それがすごく楽しかったので。そこで先輩方とも交流できましたし、もっと仲良くなりたいので、そういった運動企画をやってみたいです！

松粼：スポーツでいえば、個人的にはバトミントンをやりたいです！

大東：誰と勝負してみたい？ ここで言っておいたら叶うかもしれないよ！

松粼：誰だろう……迷います（笑）。でも、IMP.の椿（泰我）さんとか、ジャンプ高そうじゃないですか。だから、すごく強いスマッシュとか打ってきそう。味方にいてほしいですね。

藤代：じゃあ味方が椿さんで、戦いたい人は？

松粼：戦いたいのは、翔真。めちゃめちゃ強いんですよ！

藤代：部活でやってたからね。

松粼：先輩方ともやってみたいけれど、メンバー同士で対決する機会もあまりないので、この機会にやってみたいですね。

■CLASS SEVENに芽生えた強さ「責任感がどんどん強くなっている感覚がある」

藤代：先輩方とも、前までは少し壁があったような気もしていたんですけど、最近やっと喋れるようになってきました。でも、CLASS SEVENさんは、実際に喋ったら優しいんですけど、7人とも身長が高いのもあって、ちょっとした強さを感じるというか……。

横田：え、誰が？

高田：（横田を指しながら）いや、たぶんいちばん出てるよ！

横田：（笑）。

大東：たしかに（笑）。ライブの時に近くで見ていて、責任感がどんどん強くなっている感覚があるので、それが伝わっているのかな。『to HEROes』の時は特にそう感じましたね。

横田：それはやっぱり、ライブに出させてもらっているわけだからね。

大東：アーティストとしての意識が強くなっているからこそだよね！

――それこそ『とべばん』自体はTOBEが発足して1年目に先輩方がやっていた番組で、今回の『とべばんmini』はそれを引き継ぐような意味合いもあると思います。今年の『to HEROes』を観ていても、もちろん先輩方はそれぞれ挑戦を続けているんですが、今後CLASS SEVENやwink first、TRAINEEの皆さんがTOBEを引っ張っていく役割を担っていくんだろうなと個人的には感じた部分もあって。そこに対して、皆さんはどんなふうに思っていますか？

大東：それこそ責任感。「TOBE全体で盛り上がっていこうぜ！」という気持ちは大事だなと思います。楽しむことが大事なんですけど、根本的に「自分たちを知ってもらいたい」という想いも持っておくことが必要なのかな、って。

小助川：TOBEとして前からやっていた企画を僕たちが引き継いでいくからこそ、TOBEのファンの方には楽しんでもらいたいですし、どんどん広がっていってほしい。自分たちだけが楽しむだけではなくて、観ている方もWin-Winな関係で楽しんでもらえる。そんな『とべばんmini』にしたいなと思っています！

（文＝かなざわまゆ）