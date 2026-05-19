「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日正午現在でハーモニック・ドライブ・システムズ<6324.T>が「売り予想数上昇」３位となっている。



１９日の東証プライム市場でハーモニックが大幅続落。同社は１３日取引終了後に決算発表を行い２７年３月期の連結純利益は前期比２．８倍の４５億円となる見通しを示した。自動化投資や先端半導体需要の増加による設備投資の拡大などが追い風に働く。同社株はフィジカルＡＩ関連株の物色人気に乗り上昇基調を強めている。ただ、１５日に７３８０円の年初来高値をつけた後は、高値警戒感から利益確定売りが優勢となっている格好だ。



出所：MINKABU PRESS