細めに切って調理時間を短縮！キャベツの炒めものレシピ2品【キャベツでごちそう】


【画像で確認】主役級からサラダまで！「キャベツでごちそう」バリエ20品

キャベツを炒めものにするときは、ざく切りにすることが多いはず。でも、せん切りや、それよりやや太い細切りにすると、火の通りが早くなり、調理時間の短縮に役立つんですよ。ざく切りにしたときとはまた違った食感が味わえる、キャベツの炒めものレシピ2品を紹介します！

堤 人美さん


教えてくれたのは

▷堤 人美さん

料理研究家。雑誌、書籍、テレビなどで幅広く活躍中。旬の食材の持ち味を引き出し、誰でも作りやすく、手軽でいて新鮮なアイディアのあるレシピが人気。

Instagram@hitotsutsu

■塩もみキャベツと牛肉の甘辛炒め

サラダ感覚で食べられる軽やかな食感が新鮮！

塩もみキャベツと牛肉の甘辛炒め


＜材料・2人分＞＊1人分318kcal／塩分2.1g

・キャベツ・・・1/4個（約300g）＜せん切りにする＞

・牛切り落とし肉・・・ 150g

・にんじん・・・1/2本＜3cm長さの細切りにする＞

■A＜混ぜる＞

　└おろしにんにく ・・・1/2片分

　└酒、しょうゆ ・・・各大さじ1

　└砂糖 ・・・小さじ2

塩　ごま油

＜作り方＞

1．キャベツはボウルに入れ、塩小さじ1/3をふってもむ。約10分おき、水けをギュッと絞る。

2．フライパンにごま油小さじ2を中火で熱し、牛肉を約1分30秒炒める。にんじんを加え、約2分炒める。

3．Aを回しかけてからめ、キャベツを加えてすぐに火を止める。大きくさっくり混ぜて器に盛り、好みでラー油をかける。

■キャベツと豚バラの中華風重ね蒸し

ザーサイとごま油の風味があとを引く

キャベツと豚バラの中華風重ね蒸し


＜材料・2人分＞＊1人分482kcal／塩分3.5g

・キャベツ・・・1/4個（約300g）＜細切りにする＞

・豚バラしゃぶしゃぶ用肉 ・・・200g

・長ねぎ・・・ 1/2本＜斜め薄切りにする＞

■A＜混ぜる＞

　└ザーサイ（味つき）・・・ 30g＜細切りにする＞

　└おろしにんにく ・・・1/2片分

　└豆板醤 ・・・小さじ1/3

　└酒、水 ・・・各大さじ2

　└しょうゆ ・・・大さじ1と1/2

　└ごま油 ・・・大さじ1

　└砂糖 ・・・小さじ1/2

塩　こしょう

＜作り方＞

1．キャベツとねぎをフライパンに入れ、ざっと混ぜる。

2．豚肉は塩、こしょう各少々をふり、1に広げてのせる。Aを回しかけ、ふたをして強めの中火にかける。蒸気が上がったら弱火にし、約10分蒸す。

＊　＊　＊

「塩もみキャベツと牛肉の甘辛炒め」のように、キャベツを塩もみにしてしんなりさせておけば、「キャベツを炒める」という手順が必要なくなります。今回の2品はどちらも調理がとっても簡単なので、時間がない日の夕飯にぜひ作ってみてくださいね！

レシピ考案／堤 人美　撮影／よねくらりょう　スタイリング／中村弘子　栄養計算／スタジオ食　編集協力／ singt

文＝高梨奈々