細めカットで調理時間を短縮。キャベツの炒めものレシピ2品【キャベツでごちそう】
【画像で確認】主役級からサラダまで！「キャベツでごちそう」バリエ20品
キャベツを炒めものにするときは、ざく切りにすることが多いはず。でも、せん切りや、それよりやや太い細切りにすると、火の通りが早くなり、調理時間の短縮に役立つんですよ。ざく切りにしたときとはまた違った食感が味わえる、キャベツの炒めものレシピ2品を紹介します！
教えてくれたのは
▷堤 人美さん
Instagram@hitotsutsu
■塩もみキャベツと牛肉の甘辛炒め
サラダ感覚で食べられる軽やかな食感が新鮮！
＜材料・2人分＞＊1人分318kcal／塩分2.1g
・キャベツ・・・1/4個（約300g）＜せん切りにする＞
・牛切り落とし肉・・・ 150g
・にんじん・・・1/2本＜3cm長さの細切りにする＞
■A＜混ぜる＞
└おろしにんにく ・・・1/2片分
└酒、しょうゆ ・・・各大さじ1
└砂糖 ・・・小さじ2
塩 ごま油
＜作り方＞
1．キャベツはボウルに入れ、塩小さじ1/3をふってもむ。約10分おき、水けをギュッと絞る。
2．フライパンにごま油小さじ2を中火で熱し、牛肉を約1分30秒炒める。にんじんを加え、約2分炒める。
3．Aを回しかけてからめ、キャベツを加えてすぐに火を止める。大きくさっくり混ぜて器に盛り、好みでラー油をかける。
■キャベツと豚バラの中華風重ね蒸し
ザーサイとごま油の風味があとを引く
＜材料・2人分＞＊1人分482kcal／塩分3.5g
・キャベツ・・・1/4個（約300g）＜細切りにする＞
・豚バラしゃぶしゃぶ用肉 ・・・200g
・長ねぎ・・・ 1/2本＜斜め薄切りにする＞
■A＜混ぜる＞
└ザーサイ（味つき）・・・ 30g＜細切りにする＞
└おろしにんにく ・・・1/2片分
└豆板醤 ・・・小さじ1/3
└酒、水 ・・・各大さじ2
└しょうゆ ・・・大さじ1と1/2
└ごま油 ・・・大さじ1
└砂糖 ・・・小さじ1/2
塩 こしょう
＜作り方＞
1．キャベツとねぎをフライパンに入れ、ざっと混ぜる。
2．豚肉は塩、こしょう各少々をふり、1に広げてのせる。Aを回しかけ、ふたをして強めの中火にかける。蒸気が上がったら弱火にし、約10分蒸す。
＊ ＊ ＊
「塩もみキャベツと牛肉の甘辛炒め」のように、キャベツを塩もみにしてしんなりさせておけば、「キャベツを炒める」という手順が必要なくなります。今回の2品はどちらも調理がとっても簡単なので、時間がない日の夕飯にぜひ作ってみてくださいね！
レシピ考案／堤 人美 撮影／よねくらりょう スタイリング／中村弘子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々