お弁当を作る＆食べる時間がないときに！たんぱく質がとれる「満足おにぎり」2品
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お弁当を作っても、食べる時間があまりない…！そんな時に役立つのがたんぱく質がとれる満足おにぎりです。おにぎりだけでしっかりおかず感も味わえるので、食べ応えバッチリ。お弁当箱を広げるスペースや箸も必要とせずにサッと食べられるおにぎりは、忙しい人にピッタリです。
■梅さばおにぎり
梅と青じその風味で、さば缶のおいしさを格上げ！
【材料】（2人分）
・さば水煮缶…1缶（約190g）
・梅干し（塩分5〜8％）…3個（約60g）〈種を除いて包丁で粗くたたく〉
・青じそ…5枚〈縦半分に切り、横5mm幅に切る〉
・白いりごま…大さじ1/2
・焼きのり…適量
・温かいご飯…400g
【作り方】
1. 梅干し、しそ、ごまをボウルに入れる。さばは缶汁をしっかりときってボウルに加え、粗くほぐしながらよく混ぜる。
2. ラップを大きめに切ってご飯の1/6〜1/4量を広げる。中央に1の1/6〜1/4量をのせて好みの形に握り、ラップをはずして、のりを帯状に切って巻く。残りも同様にし、好みで白いりごまをふる。
(1人分478kcal／塩分1.9g レシピ考案／上島亜紀)
■ハムチーズ焼きおにぎり
粉チーズをまぶして香ばしく焼いて
【材料】（2個分）
・ロースハム…1/2枚〈みじん切りにする〉
・粉チーズ…大さじ1
・温かいご飯…茶碗軽く1杯分
塩 こしょう オリーブ油
【作り方】
1. ハムはボウルに入れ、ご飯を加えて混ぜる。塩、こしょう各少々で調味する。2等分して丸形に握り、表面に粉チーズをまぶしつける。
2. フライパンにオリーブ油小さじ1/2を中火で熱し、両面に焼き色がついてカリッとするまで焼く。
(1個分118kcal／塩分0.4g レシピ考案／堤人美)
※調理道具や弁当箱は清潔なものを使い、ご飯やおかずは必ずさましてからふたをしてください。ふたの上に保冷剤をのせて、できれば保冷バッグに入れて持ち運ぶと安心です。
＊ ＊ ＊
忙しい日のお弁当にはもちろん、軽食や朝食にも重宝する満足おにぎり。箸やフォークの洗い物が少なくなるのも嬉しいですね。
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
レシピ考案／上島亜紀、堤人美 撮影／豊田朋子、白根正治 栄養計算／スタジオ食 編集協力／singt
文／よしだ