佐野勇斗がグッチをまとい、ニューヨークを歩く。Generation Gucciルックを収めたショット5点公開

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5月16日21時（ニューヨーク現地時間）、ニューヨーク タイムズスクエアにて、デムナによる2027 クルーズコレクション『GucciCore』に出席するために、ニューヨークへ渡航した佐野勇斗の1日に密着した。

■“Generation Gucci”のふたつのルックを着用

グッチのさまざまな時代のエレメントを取り入れ、アーカイブのデザインコードとあらたな提案を融合した“Generation Gucci”のふたつのルックを着用。

フロントがざっくり開いたトップスにりらくシーなパンツを合わせたルックには、イタリア語で小さな月を意味する（ルネッタ）スモール クロスボディバッグ、ウェブ ストライプとホースビットがあしらわれたローファー、（グッチ スタッファ）ネックレス、リングを合わせている。

ジャージー素材のタイトなTシャツのルックには、ウェブ ストライプのミニバッグ、ホースビットをあしらったシグネチャーローファー、ダブルGが印象的なネックレス、ブレスレットを合わせ、リラクシーなシルエットにグッチらしさを加えている。

Images Courtesy of Gucci

■【画像】グッチをまとい、ニューヨークを歩く佐野勇斗

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