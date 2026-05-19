金川紗耶（乃木坂46）＆末澤誠也（Aぇ! group）『Ray』7月号表紙に登場！それぞれの「沼」にハマる

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女性ファッション誌『Ray』2026年7月号が5月22日に発売。通常版は単独表紙3度目となる専属モデルの金川紗耶（乃木坂46）、特別版は『Ray』初単独表紙の末澤誠也（Aぇ! group）がそれぞれ表紙を飾る。

■それぞれ両面スペシャルピンナップも付属

通常版表紙は『Ray』専属モデルの金川紗耶。カバーガール企画では「さや沼」と題して、金川の人気のヒケツを紹介する。圧倒的なビジュアルに加えて、努力家で気遣い上手な金川。『Ray』編集部だからこそ伝えられる、一度ハマったら抜け出せないさや沼の魅力を、たっぷりの撮り下ろしカットとスペシャルインタビューで紐解いていく。

特別版表紙は『Aぇ! group』から末澤誠也が登場。グループとしてはこれまで2度表紙に登場していたが、ついに初の単独表紙を飾る。カバーボーイ企画は「沼るカクゴできてる？末澤誠也のいろいろイロケ」。知れば知るほど惹き込まれる「末サマ沼」を深掘りし、インタビューでは、6月12日公開の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』についても語っている。

付属する両面スペシャルピンナップは、それぞれのファン必見のビジュアルとなっている。

※通常版/特別版は表紙のみが異なり、内容はすべて同じ

■書籍情報

2026.05.22 ON SALE

『Ray』2026年7月号

通常版

表紙 : 金川紗耶（乃木坂46）

特別版

表紙 : 末澤誠也（Aぇ! group）

■関連リンク

『Ray』公式サイト

https://ray-web.jp/