19日13時現在の日経平均株価は前日比308.44円（-0.51％）安の6万507.51円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1089、値下がりは449、変わらずは25と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は234.12円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が189.06円、東エレク <8035>が164.93円、フジクラ <5803>が80.65円、ファナック <6954>が49.45円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を212.40円押し上げている。次いでリクルート <6098>が61.65円、コナミＧ <9766>が59.17円、バンナムＨＤ <7832>が33.89円、ＫＤＤＩ <9433>が32.58円と続く。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位はサービスで、以下、保険、その他製品、銀行と続く。値下がり上位には非鉄金属、ガラス・土石、精密機器が並んでいる。



※13時0分8秒時点



株探ニュース