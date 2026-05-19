“りくりゅうペア”三浦璃来＆木原龍一、現役引退→新たに始動 スケートリンクで最新“演技ショット”披露「NEWりくりゅうをお見せできるよう、たくさん特訓します！」
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得し、“りくりゅうペア”の愛称でも親しまれる三浦璃来（24）＆木原龍一（33）が17日、それぞれ自身のインスタグラムを更新。「Newエキシビプログラムをつくりました」と明かし、スケートリンクでの写真や演技の一部を動画で披露した。
【動画】「Newエキシビプログラムをつくりました」スケートリンクで演技を見せるりくりゅうペア ※3枚目
2人は先月、そろって現役を引退。会見などで、今後はプロとして活動しながら、将来的には指導者の道を目指したい思いを明かしている。
この日は共同投稿で、「Newエキシビプログラムをつくりました。2024-2026 SP『Paint It Black』を振り付けてくださった @shae_lynnbourne 先生に振り付けをしていただきました！」と近況を報告し、シェイ＝リーン・ボーン氏との3ショットを公開。
「とってもカッコいいプログラムになってます」とうれしそうに明かし、練習風景を写真や動画でシェアするとともに「NEWりくりゅうをお見せできるよう、たくさん特訓します！」とやる気をみなぎらせていた。
コメント欄には「やったー!!!またシェイリーン先生のプログラムが見たいと思ってたんです」「かっこいい!!」「とっても素敵なお話聞かせてもらって、感動しました」「お2人の新しいプログラム、お衣装含め早く見たいです」「わあ楽しみですーー！」「お体気をつけてがんばってくださいね」などの声が寄せられ、2人の新しい挑戦への期待感が高まっていた。
【動画】「Newエキシビプログラムをつくりました」スケートリンクで演技を見せるりくりゅうペア ※3枚目
2人は先月、そろって現役を引退。会見などで、今後はプロとして活動しながら、将来的には指導者の道を目指したい思いを明かしている。
「とってもカッコいいプログラムになってます」とうれしそうに明かし、練習風景を写真や動画でシェアするとともに「NEWりくりゅうをお見せできるよう、たくさん特訓します！」とやる気をみなぎらせていた。
コメント欄には「やったー!!!またシェイリーン先生のプログラムが見たいと思ってたんです」「かっこいい!!」「とっても素敵なお話聞かせてもらって、感動しました」「お2人の新しいプログラム、お衣装含め早く見たいです」「わあ楽しみですーー！」「お体気をつけてがんばってくださいね」などの声が寄せられ、2人の新しい挑戦への期待感が高まっていた。