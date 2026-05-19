桐谷美玲、美肌を保つ秘訣は「特別なことをするよりも…」
俳優の桐谷美玲が19日、都内で行われた光美容器ブランド『Ulike（ユーライク）』の新製品発表会に出席した。
【写真】サプライズ！そっくりな”氷像”に感激した桐谷美玲
同ブランドは、ベストセラーモデルをアップグレードした『Ulike Air 10 Max IPL 光美容器』や、男性の剛毛ケアに特化した『Ulike X Max IPL 光美容器』などを新たに発売する。
新ブランドアンバサダーに就任した桐谷は「本当にうれしく思っている」と笑顔を見せ、「美容って毎日を少しずつ前向きにしてくれるものだと思う」とコメント。「自分自身に時間をかけるのは意外と難しいけど、スキマ時間にケアできるのが魅力」と商品の使いやすさをアピール。さらに、「無理なく続けられるものだと感じているので、その素晴らしさをアンバサダーとして伝えていきたい」と意気込みを語った。
美肌を保つ秘訣については「特別なことをするよりも、日々の積み重ねが大事」と回答。「保湿をちゃんとすることや、これからの時期は紫外線対策をきちんとすることを毎日コツコツ続けることが大切。丁寧に優しくすることが肌にとってもいいことだと思う」とし、「コツコツ優しく続けていくことがいいのかなと思う」と自身の美容観を明かした。
トークセッションでは、近づく夏本番に向けて楽しみたいことを問われると、「仕事もプライベートも全力で楽しみたい」としながら、「家族でバーベキューをしたり、海に行ったり、家族時間を長く過ごせる季節だと思うので、そういう時間を大切にしながらMAX楽しみたい」と笑顔を見せた。
また、イベント終盤にはアンバサダー就任と芸歴20周年を祝った特製ケーキと“桐谷美玲をイメージした氷の像”が贈られた。まさかのサプライズに「氷の像をプレゼントされたのは初めて！」と感激していた。
【写真】サプライズ！そっくりな”氷像”に感激した桐谷美玲
同ブランドは、ベストセラーモデルをアップグレードした『Ulike Air 10 Max IPL 光美容器』や、男性の剛毛ケアに特化した『Ulike X Max IPL 光美容器』などを新たに発売する。
新ブランドアンバサダーに就任した桐谷は「本当にうれしく思っている」と笑顔を見せ、「美容って毎日を少しずつ前向きにしてくれるものだと思う」とコメント。「自分自身に時間をかけるのは意外と難しいけど、スキマ時間にケアできるのが魅力」と商品の使いやすさをアピール。さらに、「無理なく続けられるものだと感じているので、その素晴らしさをアンバサダーとして伝えていきたい」と意気込みを語った。
トークセッションでは、近づく夏本番に向けて楽しみたいことを問われると、「仕事もプライベートも全力で楽しみたい」としながら、「家族でバーベキューをしたり、海に行ったり、家族時間を長く過ごせる季節だと思うので、そういう時間を大切にしながらMAX楽しみたい」と笑顔を見せた。
また、イベント終盤にはアンバサダー就任と芸歴20周年を祝った特製ケーキと“桐谷美玲をイメージした氷の像”が贈られた。まさかのサプライズに「氷の像をプレゼントされたのは初めて！」と感激していた。