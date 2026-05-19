元NHKアナウンサーの武田真一がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に19日、出演。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件について、「闇バイト」からの脱却を強調した。

この事件は今月14日、同町の住宅で発生した。69歳の女性が殺害され、警察は16歳の少年4人を強盗殺人の疑いで逮捕。17日には海外逃亡しようとしていた28歳の男性と、横浜市内にいた25歳の女性の夫婦もそれぞれ逮捕された。夫婦は指示役とみられる。少年の一部は面識がなかったという。

武田は16歳の少年4人にについて、「どういう関係だったか分かっていないし、16歳で当然、善悪の判断があってしかるべきだと思います」と断言。「ただ一方で、闇バイトに応募してしまうと個人情報を握られて脅されたりといったこともある。もし、闇バイトに応募してしまって脅された場合は、警察の相談窓口に連絡してほしい。借金をして首が回らなくなって、どうしてもこういったものに心が動くという場合もあるとおもうんですけど、そういった場合、法テラスなどで法律相談もできます。助けを求めてほしいと思います」と、闇バイトに応じてしまった場合の対処法を番組で明らかにしていた。