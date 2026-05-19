1児の母・高垣麗子「運動会の練習、頑張れ」娘への手作り弁当公開「スタミナ付きそう」「タンパク質と炭水化物でバッチリ」と称賛の声
【モデルプレス＝2026/05/19】モデルの高垣麗子が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘への弁当を披露し、話題となっている。
【写真】46歳ママモデル「タンパク質と炭水化物でバッチリ」運動会の練習控える娘への手作り弁当
高垣は「今日のお弁当」と題し、写真を投稿。ポムポムプリンのふりかけを添えたはと麦ごはん、ほうれん草ナムル、ミニトマト、米粉のから揚げ、ゆで卵、カレーきんぴらが詰められた弁当を披露した。
また高垣は「今日も気温が高くなりそうだけいど、真夏のあの暑さと比べたらまだかわいいものなのか 保冷ネックにはまだ頼りたく無いと持たずに登校しました」「運動会の練習、頑張れ！！」と、暑くなったことに心配を馳せつつ、娘へのエールをつづっている。
この投稿に、ファンからは「スタミナ付きそう」「美味しそう」「タンパク質と炭水化物でバッチリ」「いつ見てもバランス完璧」などの声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳ママモデル「タンパク質と炭水化物でバッチリ」運動会の練習控える娘への手作り弁当
◆高垣麗子、8歳娘への弁当公開
高垣は「今日のお弁当」と題し、写真を投稿。ポムポムプリンのふりかけを添えたはと麦ごはん、ほうれん草ナムル、ミニトマト、米粉のから揚げ、ゆで卵、カレーきんぴらが詰められた弁当を披露した。
◆高垣麗子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタミナ付きそう」「美味しそう」「タンパク質と炭水化物でバッチリ」「いつ見てもバランス完璧」などの声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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