4児の父・織田信成、ビッグサイズ鮭弁当公開「大きすぎて食べ応えありそう」「パパの愛情たっぷり」の声
【モデルプレス＝2026/05/19】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。高校1年生の息子の弁当を公開した。
【写真】4児の父・39歳五輪選手「大きすぎて食べ応えありそう」ビッグサイズ鮭弁当
長男の高校入学以降「＃弁当備忘録」とハッシュタグを添え、弁当を公開している織田。「どう考えてもデカ過ぎ」と評した大きな鮭が載ったご飯、たっぷり入った人参しりしり、切り干し大根、ベーコンと青菜、卵焼き、ブロッコリーが詰められた2彩り豊かな弁当を披露した。なお、前回も登場したブロッコリーと卵焼きに関して「ひねり下さい〜zoo〜zoo〜」と、変化を求めてアイデアを募集している。
この投稿には「大きすぎて食べ応えありそう」「これはお腹いっぱいになる」「美味しそう」「定番が入ってるのもいいと思う」「パパの愛情たっぷり」といった声が寄せられている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】4児の父・39歳五輪選手「大きすぎて食べ応えありそう」ビッグサイズ鮭弁当
◆織田信成、巨大鮭が載った弁当披露
長男の高校入学以降「＃弁当備忘録」とハッシュタグを添え、弁当を公開している織田。「どう考えてもデカ過ぎ」と評した大きな鮭が載ったご飯、たっぷり入った人参しりしり、切り干し大根、ベーコンと青菜、卵焼き、ブロッコリーが詰められた2彩り豊かな弁当を披露した。なお、前回も登場したブロッコリーと卵焼きに関して「ひねり下さい〜zoo〜zoo〜」と、変化を求めてアイデアを募集している。
◆織田信成の弁当に反響
この投稿には「大きすぎて食べ応えありそう」「これはお腹いっぱいになる」「美味しそう」「定番が入ってるのもいいと思う」「パパの愛情たっぷり」といった声が寄せられている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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