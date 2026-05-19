瀧山あかね（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/19】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが5月18日、自身のInstagramを更新。街角でのショートパンツを身に着けたコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。

【写真】31歳美人アナ「ほぼパジャマ」圧巻美脚際立つショーパン街角コーデ

◆瀧山あかねアナ、街角でショーパンコーデ披露


瀧山は「休日 ほぼパジャマみたいで恥ずかしいけれど動きやすさ重視」とビールなどの絵文字を添えて、街角でのショットを投稿。薄手のパーカーにサンダル、ショートパンツというカジュアルなコーディネートで、スラリと細く美しい脚が伸びている。

◆瀧山あかねの投稿に反響


この投稿には「視線奪う美しさ」「スタイルレベチ」「脚のラインが綺麗すぎる」「街にいたらめちゃくちゃ目立つと思う」「普段とイメージ違う」「何頭身なの」「透明感すごい」などの反響が寄せられている。

◆瀧山あかね（たきやま・あかね）プロフィール


1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）

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