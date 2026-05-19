2児の母・青木裕子、前の晩に仕込んだ鶏ももチャーシューの手作り弁当「詰め方も彩りも完璧」「めちゃくちゃいい色」と反響
【モデルプレス＝2026/05/19】フリーアナウンサーの青木裕子が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「詰め方も彩りも完璧」前の晩に仕込んだ鶏ももチャーシュー弁当
青木は「前の晩に仕込んでおいた鶏ももチャーシューがいい感じに出来ました！」とつづり、弁当の写真を投稿。ご飯の上に敷かれたサラダ菜の上に、鶏もも肉のチャーシューと煮卵、トマトなどが彩りよくぎっしりと詰められた弁当を公開している。
この投稿に、ファンからは「ボリュームたっぷり」「レシピ知りたい」「さすが料理上手」「めちゃくちゃいい色」「美味しそう」「詰め方も彩りも完璧」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「詰め方も彩りも完璧」前の晩に仕込んだ鶏ももチャーシュー弁当
◆青木裕子、鶏ももチャーシューの手作り弁当公開
青木は「前の晩に仕込んでおいた鶏ももチャーシューがいい感じに出来ました！」とつづり、弁当の写真を投稿。ご飯の上に敷かれたサラダ菜の上に、鶏もも肉のチャーシューと煮卵、トマトなどが彩りよくぎっしりと詰められた弁当を公開している。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ボリュームたっぷり」「レシピ知りたい」「さすが料理上手」「めちゃくちゃいい色」「美味しそう」「詰め方も彩りも完璧」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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