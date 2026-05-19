記事ポイント Audi岐阜が5月16日(土)にリニューアルオープンします。最新CI「Progressive Showroom Concept(PSC)」を採用したショールームです。7台の最新モデル展示、Customer Private Lounge(CPL)、150kW急速充電器を備えます。 Audi岐阜が5月16日(土)にリニューアルオープンします。最新CI「Progressive Showroom Concept(PSC)」を採用したショールームです。7台の最新モデル展示、Customer Private Lounge(CPL)、150kW急速充電器を備えます。

岐阜ヤナセAG販売が運営するAudi岐阜が、2026年5月16日(土)にリニューアルオープンします。

最新ショールームコンセプトとデジタル商談スペースを備え、電気自動車 e-tronの販売体制も強化されます。

岐阜ヤナセAG販売「Audi岐阜」





店舗名：Audi岐阜開店日：5月16日(土)営業時間：9：30〜18：00定休日：月曜日及び第二火曜日(但し、ともに祝日の場合は営業)URL：問い合わせ：岐阜ヤナセAG販売株式会社 Audi岐阜リニューアルお問い合わせ窓口 TEL：058-296-3580

岐阜市萱場南にあるAudi岐阜は、アウディの最新CI「Progressive Showroom Concept(PSC)」を導入した店舗としてリニューアルします。

ショールームには7台の最新モデルが展示され、実車の存在感とブランドの世界観を同じ空間で確認できる構成です。

店舗にはCustomer Private Lounge(CPL)と150kWの急速充電器も設置され、商談から電気自動車の充電までを店舗内で扱える体制です。

最新CI

Progressive Showroom Concept(PSC)は、Audiが導入を進めている最新のCI/CD店舗コンセプトです。

清潔感のあるカウンターと洗練された内装が、アウディ独自の世界観を落ち着いた商談環境として整えます。

デジタル商談スペース

Customer Private Lounge(CPL)は、車両内外360度を高画質映像で可視化するデジタル技術を用いた商談スペースです。

ショールームに実車がない車両も、外観や室内の見え方を映像で確かめながら商談できます。

電気自動車対応

店舗には150kWの急速充電器が設置され、アウディや他提携ブランドの電気自動車を24時間充電できます。

アウディの電気自動車 e-tronの拡充に合わせ、店舗では電気自動車の専門知識を持つ「e-tron セールスコンサルタント」が質問に対応します。

営業情報

Audi岐阜は9：30から18：00まで営業し、定休日は月曜日及び第二火曜日です。

月曜日及び第二火曜日が祝日の場合は営業し、週末や祝日の来店計画にも組み込みやすい店舗運営です。

7台の最新モデル展示、360度可視のCustomer Private Lounge(CPL)、150kW急速充電器がそろい、車両選びと電気自動車の利用環境を一度に確認できる店舗です。

岐阜ヤナセAG販売「Audi岐阜」の紹介でした。

よくある質問

Q. Audi岐阜のリニューアルオープン日はいつですか？

A. Audi岐阜は5月16日(土)にリニューアルオープンします。

Q. 店舗には急速充電器がありますか？

A. 店舗には150kWの急速充電器が設置され、アウディや他提携ブランドの電気自動車を24時間充電できます。

Q. Customer Private Lounge(CPL)では何ができますか？

A. Customer Private Lounge(CPL)では、車両内外360度を高画質映像で確認しながら商談できます。

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