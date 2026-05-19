100g378円、冷奴にも合う旨辛調味料！ 会津天宝醸造 鬼うま！夏メシ革命

記事ポイント 会津天宝醸造株式会社が「鬼うま！夏メシ革命」を2026年6月1日に発売します青唐辛子と赤唐辛子、大根のパリパリ食感を組み合わせた旨辛タイプのおかず調味料ですご飯、そうめん、冷奴、野菜、鯖缶、サラダチキンなどに合わせられます 会津天宝醸造株式会社が「鬼うま！夏メシ革命」を2026年6月1日に発売します青唐辛子と赤唐辛子、大根のパリパリ食感を組み合わせた旨辛タイプのおかず調味料ですご飯、そうめん、冷奴、野菜、鯖缶、サラダチキンなどに合わせられます

会津天宝醸造から、夏の食卓に向けた新商品「鬼うま！夏メシ革命」が登場します。

暑い時期のご飯や麺、冷奴に合わせやすい、旨辛タイプのおかず調味料です。

大根のパリパリ食感と唐辛子の辛みが、のせるだけ、混ぜるだけの一品づくりを支えます。

会津天宝醸造「鬼うま！夏メシ革命」





商品名：鬼うま！夏メシ革命発売日：2026年6月1日先行販売：一部店舗で5月に先行販売予定内容量：100g希望小売価格：378円（税込）販売場所：全国のスーパーマーケット、会津天宝醸造オンラインショップほか問い合わせ先：会津天宝醸造株式会社 お客様相談室 フリーダイヤル 0120-340142受付時間：平日8時半〜17時

「鬼うま！夏メシ革命」は、夏の食卓を手軽に美味しく整える新商品です。

青唐辛子の爽やかな辛みと赤唐辛子のコクのある辛みが合わさり、辛すぎない旨辛の味わいに仕上げられています。

主原料に大根を使用し、噛むたびにパリパリとした食感が広がる設計です。

ご飯、そうめん、うどん、冷麺、冷奴などに合わせられるため、火を使った調理が重く感じる夏の食卓にも取り入れやすい調味料です。

開発背景





近年の猛暑により、食欲が落ちることや火を使った調理が負担になることが、夏の食卓の課題として挙げられています。

麺類や冷たいメニューは手軽に食べやすい一方で、味の単調さや満足感の不足が課題になっています。

青い陶器ボウルに盛られたご飯には、温泉卵、刻み海苔、小ねぎ、「鬼うま！夏メシ革命」が重なり、丼として食べられる組み合わせになっています。

「鬼うま！夏メシ革命」は、のせるだけ、混ぜるだけで夏向けメニューの満足感を高める調味料として開発されています。

旨辛と食感





ガラスボウルのそうめんには薬味と旨辛調味料がのり、冷たい麺に辛みと食感を足すアレンジになっています。

青唐辛子は爽やかな辛みを加え、赤唐辛子はコクのある辛みを重ねています。

大根の刻み食感が加わることで、なめらかな麺や冷たい豆腐にも歯ざわりの変化が生まれます。

辛み、うまみ、食感が一体になり、夏の主食を旨辛仕立てに整えます。

冷たいメニューへの合わせ方





白い丸皿の冷奴には、旨辛おかず調味料と刻み青ねぎがのり、箸置きと箸を添えた夏の食卓に合う一皿になっています。

「鬼うま！夏メシ革命」は、冷奴にのせることで、おつまみとして食べやすい味わいを加えます。

鯖缶やサラダチキンにも合わせられるため、たんぱく質を使った簡単な一品にも使えます。

冷たい食材に辛みと食感を足せるため、暑い日の昼食や夕食の小鉢づくりにも向いています。

野菜との組み合わせ





キャベツにそのまま合わせる使い方では、野菜の歯ざわりに旨辛の味わいが加わります。

きゅうりやキャベツなどの野菜は、調理工程を増やさずに一品として食卓に出しやすい組み合わせです。

ご飯や麺の主食だけでなく、野菜、冷奴、缶詰、サラダチキンまで使い道が広がります。

100g入りで希望小売価格378円（税込）のため、日々の食卓に取り入れやすいサイズと価格です。

青唐辛子と赤唐辛子、大根のパリパリ食感を組み合わせた「鬼うま！夏メシ革命」は、夏の主食や冷たい一品に変化を加えます。

全国のスーパーマーケットと会津天宝醸造オンラインショップほかで販売され、一部店舗では5月に先行販売が予定されています。

会津天宝醸造「鬼うま！夏メシ革命」の紹介でした。

よくある質問

Q. 鬼うま！夏メシ革命はどんな食品ですか？

A. 鬼うま！夏メシ革命は、大根、青唐辛子、赤唐辛子を使った旨辛タイプのおかず調味料です。

Q. 鬼うま！夏メシ革命はどこで販売されますか？

A. 鬼うま！夏メシ革命は、全国のスーパーマーケット、会津天宝醸造オンラインショップほかで販売されます。

Q. 問い合わせ先はどこですか？

A. 会津天宝醸造 お客様相談室が、平日8時半〜17時にフリーダイヤル0120-340142で案内します。

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