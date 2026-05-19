日本酒文化×国際交流！ THE JAPAN ESSENCE GLOBAL EXPO 2026 実行委員会「日アゼル文化交流レセプション 2026」

記事ポイント 2026年5月11日、アゼルバイジャン共和国・クバで「2026 Miss SAKE Azerbaijan」関連の日本文化交流企画が実施されました現地メディアや動画報道でも取り上げられ、国際的な注目を集めています2026年6月16日（火）には東京・乃木會館にて「日アゼル文化交流レセプション 2026」が開催されます 2026年5月11日、アゼルバイジャン共和国・クバで「2026 Miss SAKE Azerbaijan」関連の日本文化交流企画が実施されました現地メディアや動画報道でも取り上げられ、国際的な注目を集めています2026年6月16日（火）には東京・乃木會館にて「日アゼル文化交流レセプション 2026」が開催されます

日本酒文化を軸に、日本とアゼルバイジャンをつなぐ国際交流企画が動き出しています。

THE JAPAN ESSENCE GLOBAL EXPO 2026 実行委員会が主導するこの取り組みは、現地での文化発信からレセプション開催へと展開しています。

2026年6月16日（火）には東京・乃木會館で「日アゼル文化交流レセプション 2026」が開催される予定です。

THE JAPAN ESSENCE GLOBAL EXPO 2026 実行委員会「日アゼル文化交流レセプション 2026」





イベント名：日アゼル文化交流レセプション 2026（Japan-Azerbaijan Cultural Reception 2026）開催日：2026年6月16日（火）会場：乃木會館 4階「豊明」（東京都港区赤坂8-11-27）時間：17:30 開場 / 18:00 開演 / 20:30 終演申込：公式LINEにて受付

THE JAPAN ESSENCE GLOBAL EXPO 2026 実行委員会は、2026年5月11日（月）にアゼルバイジャン共和国・クバにて「2026 Miss SAKE Azerbaijan」に関連した日本文化交流企画を実施しました。

日本酒文化や日本文化の紹介を交えた交流が行われ、現地のメディア掲載や関連動画報道も実施されています。

この取り組みを受け、2026年6月16日（火）に東京・乃木會館にて「日アゼル文化交流レセプション 2026」が開催されます。

レセプションは、日本とアゼルバイジャンの文化・人・情報が交差する交流の場として位置づけられており、2026年10月開催予定の「THE JAPAN ESSENCE GLOBAL EXPO 2026」へ向けた文化交流企画の一環でもあります。

アゼルバイジャン現地での文化交流企画





アゼルバイジャン共和国・クバの地で、「2026 Miss SAKE Azerbaijan」の代表者たちが日本酒文化や日本文化を現地に紹介し、参加者との交流活動が行われます。





現地メディアでは、この文化交流企画がニュース映像として報道されます。

日本文化を通じた国際交流企画として現地でも注目を集めており、関連動画報道も実施されています。

レセプションの予定コンテンツ





「日アゼル文化交流レセプション 2026」では、アゼルバイジャン現地パートナーによる現地文化・市場情報の共有や、2026 Miss SAKE Azerbaijan 代表の来日企画が予定されています。

また、Miss SAKE Japanによる日本酒文化セッション、酒蔵PRを兼ねた試飲体験、酒器による味わいの違いを体感する文化体験企画も実施されます。





日本酒文化を紹介する交流ブースでは、試飲体験や工芸・アート要素を取り入れた交流コンテンツが展開されます。

日本の食文化や工芸を五感で体験できる場として構成されています。

「日アゼル文化交流レセプション 2026」は2026年6月16日（火）17:30開場、乃木會館 4階「豊明」での開催です。

Miss SAKE JapanとMiss SAKE Azerbaijanの代表が一堂に集い、日本酒の試飲体験から工芸・アートを通じた交流コンテンツまで多彩なプログラムが用意されています。

参加申込は公式LINEにて受け付けています。

THE JAPAN ESSENCE GLOBAL EXPO 2026 実行委員会「日アゼル文化交流レセプション 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「日アゼル文化交流レセプション 2026」の会場へのアクセスはどうなっていますか？

A. 会場は東京都港区赤坂8-11-27の乃木會館 4階「豊明」です。

詳細なアクセス情報は乃木會館の公式サイトに掲載されています。

Q. 「2026 Miss SAKE Azerbaijan」とはどのような取り組みですか？

A. 「2026 Miss SAKE Azerbaijan」は、日本酒文化の国際的な普及を目的としたMiss SAKEプログラムのアゼルバイジャン代表企画です。

今回のレセプションでは、同代表者の来日企画が組み込まれています。

Q. 「THE JAPAN ESSENCE GLOBAL EXPO 2026」の開催時期はいつですか？

A. 「THE JAPAN ESSENCE GLOBAL EXPO 2026」は2026年10月に開催予定です。

最新情報は公式Webサイト（ua-jeg.jp）に順次掲載されます。

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