女優の桐谷美玲が１９日、都内で行われた光美容器ブランド「Ｕｌｉｋｅ」の新商品発表会に出席した。

新アンバサダーに就任した桐谷は、白のロングドレス姿で登場し「自分自身にかける時間を見つけるのって意外と難しい。Ｕｌｉｋｅなら隙間時間でケアできるので、無理なく出来るものと感じている。その素晴らしさをアンバサダーとして伝えていきたい」と意気込んだ。アンバサダーへの起用と桐谷の芸能生活２０周年を記念し、特注で作られた桐谷の氷の像と水色のケーキをサプライズで贈られると「えー！」と仰天。続けて「初めて氷の像を作ってもらったのでうれしいです。サプライズしていただくのはうれしい。自分でも新たな挑戦をしていきたいと思いました」と声を弾ませた。

美容の秘けつは「日々の積み重ね」と力を込める。「保湿をちゃんとするとか日焼け対策をきちんとするということを毎日コツコツ丁寧に積み重ねることが大事だと思います。丁寧に優しくすることが肌にとってもいい」と語った。

「Ｕｌｉｋｅ」は３年連続世界１位を獲得した家庭用光美顔器。高出力と幅広い肌色に対応できる「Ｕｌｉｋｅ Ａｉｒ １０ Ｍａｘ ＩＰＬ光美容器」シリーズ、メンズ用のハイパワーモデル「Ｕｌｉｋｅ Ｘ Ｍａｘ ＩＰＬ光美容器」をこの日から発売開始した。