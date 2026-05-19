長野県松本市のキッセイ薬品工業は、血管炎の治療薬「タブネオス」を服用後に死亡した患者が20人報告されたと発表しました。厚生労働省は必要な安全対策を速やかに検討するとしています。

血管炎の治療薬として使用されている「タブネオス」は、アメリカの製薬会社が開発し、国内ではキッセイ薬品工業が販売しています。

キッセイ薬品工業は、「タブネオス」を服用した患者が重篤な肝機能障害を発症して死亡した症例が20件報告されたと発表しました。因果関係が不明なものも含まれているということです。

肝機能障害は「タブネオス」を服用する際の「重大な副作用」とされていて、キッセイ薬品工業によりますと、死亡した20人のうち13人が胆管が消失する胆管消失症候群と報告されています。

「タブネオス」の服用開始から肝機能障害が発現するまでの期間を特定できた患者は、いずれも3か月以内に発現していたということです。

「タブネオス」は2022年の販売開始後、国内ではおよそ8500人が使用したとみられています。

キッセイ薬品工業は、新規患者への投与を控えるよう呼びかけるほか、薬を服用している患者に対しては必ず主治医に相談してほしいとしています。

「タブネオス」をめぐっては、アメリカの医薬品当局が今年4月、有効性が示されていないうえ、承認申請の書類に虚偽の記載が含まれていたことが明らかになったとして、アメリカでの承認の撤回を提案していました。

上野厚労相は19日朝の閣議後会見で、「必要な安全対策を速やかに検討する」としたうえで、「海外の規制当局とも連携をしながら必要な対応を進めていく」としています。