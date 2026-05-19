山里亮太、パンチくんの“サル山”侵入めぐる事件をバッサリ 報道のあり方についても言及「この映像はあんまり流さないほうがいい」「この人たちの勝ちに」
日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）が19日に放送され、パンチくんで人気の市川市動植物園のサル山に侵入した外国人が逮捕された事件を、MCの山里亮太（南海キャンディーズ）がバッサリと切り捨てた。
【写真】「きゃーこれは感動です」子ザルのパンチくんに届いた“驚きの光景”
番組によると、事件は17日に発生。パンチくんらが暮らすサル山に自称米国籍の男子大学生が侵入。自称・米国籍歌手の男がその様子を撮影し、威力業務妨害の疑いで市川署に逮捕された。
番組では事件当時の映像を流しながら、事件の概要を伝えたが、コメントを求められた山里は「この映像はあんまり流さないほうがいいんじゃないですか」とバッサリ。「この人たちの勝ちになっちゃいますよ」と話し、話題を切り替えた。
【写真】「きゃーこれは感動です」子ザルのパンチくんに届いた“驚きの光景”
番組によると、事件は17日に発生。パンチくんらが暮らすサル山に自称米国籍の男子大学生が侵入。自称・米国籍歌手の男がその様子を撮影し、威力業務妨害の疑いで市川署に逮捕された。
番組では事件当時の映像を流しながら、事件の概要を伝えたが、コメントを求められた山里は「この映像はあんまり流さないほうがいいんじゃないですか」とバッサリ。「この人たちの勝ちになっちゃいますよ」と話し、話題を切り替えた。