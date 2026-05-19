【5・20から】緑茶「綾鷹」に合う“限定おにぎり”、イオンに登場 5種類・味など判明
緑茶ブランド「綾鷹」に合うイオン限定おにぎりが、全国のイオン・イオンスタイル直営売場（東北地区を除く本州、四国）約380店舗であす5月20日から発売される。
【画像】「綾鷹」に合うイオン限定おにぎり 5種類の味の詳細
コカ・コーラシステムは、まるで“淹れたて一杯目”のような味わいの緑茶ブランド「綾鷹」において、日本のソウルフードである「おにぎり」とお茶の食べ合わせをより気軽に体験していただく取り組みを強化している。
イオン限定おにぎりは、その取り組みの一環。『綾鷹』『綾鷹 ミネラル緑茶』、機能性表示食品『綾鷹 濃い緑茶』『綾鷹 濃いほうじ茶』、イオン限定販売『綾鷹 玄米茶』5製品の味わいにそれぞれぴったりな全5種のおにぎりが登場する。
販売期間中には、イオンお買物アプリ会員限定で「綾鷹」の無料クーポンがもらえるキャンペーンも実施する。
あわせて、全国5都市（福岡・大阪・愛知・東京・北海道）を順次巡る「おにぎり食堂 綾鷹屋」キッチンカーを出店するなど、おにぎりと「綾鷹」を楽しめる各種プロモーションを展開する。
■無料クーポンキャンペーン
購入対象期間：2026年5月20日（水）〜6月14日（日）
応募期間：2026年5月21日（木）〜6月17日（水）
参加方法・条件：
・対象期間中に「綾鷹」製品 税抜500円以上と対象のおにぎり 税抜500円以上をそれぞれ購入した方
※参加にはイオンお買物アプリのダウンロードが必要
特典内容：「綾鷹」 650ml PET 1本 無料クーポン
※利用期間：2026年7月7日（火）〜7月13日（月）
※最大2口応募可能
※レシート合算可能
※購入金額はお会計の翌日以降に反映
※詳しくはアプリ内キャンペーンタブを確認
※ギフト・予約・Webでの購入商品は対象外
■ 「おにぎり食堂 綾鷹屋」キッチンカー実施概要
福岡
開店期間：2026年5月18日（月）〜2026年5月22日（金）
営業時間：11:00〜15:00
所在地：博多イーストテラス 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目18-33
大阪
開店期間：2026年5月25日（月）〜5月29日（金）
営業時間：11:00〜15:00
所在地：ガスビルモータープール 大阪府大阪市中央区平野町4丁目1番2号
愛知
開店期間：2026年6月1日（月）〜6月5日（金）
営業時間：11:30〜15:00
所在地：名古屋シミズ富国生命ビル - 西側 愛知県名古屋市中区丸の内1丁目16
東京
開店期間：2026年6月8日（月）〜6月12日（金）
営業時間：11:00〜17:00
所在地：国際フォーラム 地上広場 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号
北海道
開店期間：2026年6月22日（月）〜6月26日（金）
営業時間：11:00〜17:00
所在地：さっぽろ創世スクエア 南東辻広場 北海道札幌市中央区北1条西1丁目6番地
※おにぎり購入につき、「綾鷹」を1人1本配布
※おにぎりがなくなった場合、当日の営業は終了
※イベントは、予告なく中止または内容が変更となる場合あり
【画像】「綾鷹」に合うイオン限定おにぎり 5種類の味の詳細
コカ・コーラシステムは、まるで“淹れたて一杯目”のような味わいの緑茶ブランド「綾鷹」において、日本のソウルフードである「おにぎり」とお茶の食べ合わせをより気軽に体験していただく取り組みを強化している。
イオン限定おにぎりは、その取り組みの一環。『綾鷹』『綾鷹 ミネラル緑茶』、機能性表示食品『綾鷹 濃い緑茶』『綾鷹 濃いほうじ茶』、イオン限定販売『綾鷹 玄米茶』5製品の味わいにそれぞれぴったりな全5種のおにぎりが登場する。
あわせて、全国5都市（福岡・大阪・愛知・東京・北海道）を順次巡る「おにぎり食堂 綾鷹屋」キッチンカーを出店するなど、おにぎりと「綾鷹」を楽しめる各種プロモーションを展開する。
■無料クーポンキャンペーン
購入対象期間：2026年5月20日（水）〜6月14日（日）
応募期間：2026年5月21日（木）〜6月17日（水）
参加方法・条件：
・対象期間中に「綾鷹」製品 税抜500円以上と対象のおにぎり 税抜500円以上をそれぞれ購入した方
※参加にはイオンお買物アプリのダウンロードが必要
特典内容：「綾鷹」 650ml PET 1本 無料クーポン
※利用期間：2026年7月7日（火）〜7月13日（月）
※最大2口応募可能
※レシート合算可能
※購入金額はお会計の翌日以降に反映
※詳しくはアプリ内キャンペーンタブを確認
※ギフト・予約・Webでの購入商品は対象外
■ 「おにぎり食堂 綾鷹屋」キッチンカー実施概要
福岡
開店期間：2026年5月18日（月）〜2026年5月22日（金）
営業時間：11:00〜15:00
所在地：博多イーストテラス 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目18-33
大阪
開店期間：2026年5月25日（月）〜5月29日（金）
営業時間：11:00〜15:00
所在地：ガスビルモータープール 大阪府大阪市中央区平野町4丁目1番2号
愛知
開店期間：2026年6月1日（月）〜6月5日（金）
営業時間：11:30〜15:00
所在地：名古屋シミズ富国生命ビル - 西側 愛知県名古屋市中区丸の内1丁目16
東京
開店期間：2026年6月8日（月）〜6月12日（金）
営業時間：11:00〜17:00
所在地：国際フォーラム 地上広場 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号
北海道
開店期間：2026年6月22日（月）〜6月26日（金）
営業時間：11:00〜17:00
所在地：さっぽろ創世スクエア 南東辻広場 北海道札幌市中央区北1条西1丁目6番地
※おにぎり購入につき、「綾鷹」を1人1本配布
※おにぎりがなくなった場合、当日の営業は終了
※イベントは、予告なく中止または内容が変更となる場合あり