「ツインズ−アストロズ」（１８日、ミネアポリス）

アストロズの今井達也投手が先発マウンドに上がり、五回途中３失点で降板。ツインズのベルに痛恨の２打席連続アーチを被弾し、マウンドで思わずぼうぜんの表情を浮かべたが、無四球投球。制球難改善の兆しが見えた中で、水入りとなってしまった。

立ち上がりからストライクを先行させ、初回を三者凡退に抑えた今井。二回、１死からベルに高めに浮いたチェンジアップを捉えられると、打球は弾丸ライナーでバックスクリーンに突き刺さった。打球速度１８１キロ、飛距離１３１メートルの一撃に思わずマウンドの右腕も驚きの表情を浮かべた。

さらに四回には高めのボール球を再びベルに左翼席へ。まさかの一撃にマウンドでぼうぜんの今井。だがここからしっかりと切り替え、失点はホームランによる３点のみ。五回２死から安打を許したところで悪天候により試合は中断。今井はベンチへさがったが、表情からは手応えがにじんでいた。

最終的に試合再開後にマウンドを降りる形となり、４回２／３を５安打３失点、５奪三振、無四球の今井。メジャー５度目の先発で初めて四球を与えず、７４球でストライクは５３球。ストライク率７１・６％の投球内容は次回に期待を抱かせる。

今井は右前腕の疲労により開幕直後に負傷者リスト入り。復帰登板となった前回１１日のマリナーズ戦では４回６失点でメジャー初黒星を喫していた。