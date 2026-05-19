自身初のW杯へ、前田遼一コーチ「すごく光栄なこと」 担当領域セットプレーでは“俊輔効果”で新たな知見「敵を入れないでやるのも一つ」

自身初のW杯へ、前田遼一コーチ「すごく光栄なこと」 担当領域セットプレーでは“俊輔効果”で新たな知見「敵を入れないでやるのも一つ」