シマノ「RC703」に限定カラー“セージグリーン”登場―街にも自然にも馴染む新色
シマノは、ハイエンドモデル「S-PHYRE」のテクノロジーを継承したロードコンペティションシューズ「RC703」に、限定カラー「セージグリーン」を追加し、2026年5月16日に発売開始した。
「RC703」限定カラー：セージグリーン
落ち着きと洗練を兼ね備えたセージグリーンは、都会の街並みにも豊かな自然にも調和し、サイクリストの足元に上品な彩りとさりげない存在感を演出する。
本モデルはレース志向の機能を多数搭載。スタックハイトの低いミッドソールにより、長時間にわたる快適な履き心地と効率的なパワー伝達を両立する。さらに、薄型のクロスオーバーレーシングパターンを採用することで、つま先側をすっきりと固定し、安定したペダリングを実現する。
2個のL6Zダイヤルを備えたBOAフィットシステムにより、正確な微調整が可能。アッパーには通気性に優れたシンセティックレザーと、足を包み込むサラウンドラップ構造を組み合わせている。
重量は253g(サイズ 43)、ソール剛性は10。サイズは39〜45(ハーフサイズなし)で、スタンダードおよびワイドで展開する。価格は3万7,950円。
「RC703」限定カラー：セージグリーン
落ち着きと洗練を兼ね備えたセージグリーンは、都会の街並みにも豊かな自然にも調和し、サイクリストの足元に上品な彩りとさりげない存在感を演出する。
2個のL6Zダイヤルを備えたBOAフィットシステムにより、正確な微調整が可能。アッパーには通気性に優れたシンセティックレザーと、足を包み込むサラウンドラップ構造を組み合わせている。
重量は253g(サイズ 43)、ソール剛性は10。サイズは39〜45(ハーフサイズなし)で、スタンダードおよびワイドで展開する。価格は3万7,950円。