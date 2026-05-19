ニトリ史上最小、ポケットに入るサイズのハンディファン - 3段階の強力送風
ニトリは5月19日、同社最小サイズとなるコンパクトな充電式ハンディファン「ミニ高速ファン（MN07NR）」の販売を、5月上旬から開始した。価格は1,990円。
ニトリ「ミニ高速ファン（MN07NR）」。クリアとブラックの2色展開
ポケットにすっぽり収まるサイズ感のハンディファン。見た目にも清涼感のあるクリアボディを採用し、カラーはクリアとブラックの2色を用意する。
手に持つとかなりコンパクト
軽さと風の強さを両立したとのことで、風量は3段階で切り替え可能。通勤・通学や屋外イベント、アウトドアといったシーンや体感に合わせた使い方ができる。風量「1」の弱設定で約7時間、風量「3」の強設定で約1.5時間の連続使用が可能だ。
内蔵バッテリーはリチウムイオン電池（3.7V／2000mAh）。充電時間は約6時間で、充電用USBコード（約60cm）が付属する。充電には別途USB電源アダプター（DC5V 2A対応）が必要となる。
本体サイズは幅約3.3×奥行約3.7×高さ約10.4cm、重さは約90g。ストラップが付属する。
ニトリ「ミニ高速ファン（MN07NR）」。クリアとブラックの2色展開
ポケットにすっぽり収まるサイズ感のハンディファン。見た目にも清涼感のあるクリアボディを採用し、カラーはクリアとブラックの2色を用意する。
軽さと風の強さを両立したとのことで、風量は3段階で切り替え可能。通勤・通学や屋外イベント、アウトドアといったシーンや体感に合わせた使い方ができる。風量「1」の弱設定で約7時間、風量「3」の強設定で約1.5時間の連続使用が可能だ。
内蔵バッテリーはリチウムイオン電池（3.7V／2000mAh）。充電時間は約6時間で、充電用USBコード（約60cm）が付属する。充電には別途USB電源アダプター（DC5V 2A対応）が必要となる。
本体サイズは幅約3.3×奥行約3.7×高さ約10.4cm、重さは約90g。ストラップが付属する。