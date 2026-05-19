しなこ、ミニスカ×ニーハイで美脚スラリ 韓国サンリオホテルショットに「可愛いが大渋滞」「お人形さんみたい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/19】クリエイターのしなこが、5月19日までに自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】30歳人気クリエイター「スタイル抜群」韓国サンリオホテル部屋でのミニスカ×ニーハイコーデ
しなこは「済州島のロッテホテルがサンリオで可愛すぎたよ」と韓国・済州島のホテルを訪れたことを報告し、「あぃりがお誕生日旅行で連れてきてくれたけど、予約めっちゃ頑張ってくれたんだって」と動画クリエイターのあぃりDXが予約してくれたと明かしている。「この大きなキティの下で寝るのめちゃくちゃ幸せな気分だったよ〜」と添え、壁や床などがハローキティで装飾された客室で撮影した写真を投稿。ストライプのシャツにフリルがあしらわれたミニスカートとドット柄のニーハイソックスを合わせたスタイルでベッドに座りポーズをとる姿が収められており、スラリとした美しい脚が輝いている。
また、あぃりDXとの2ショットやハローキティのぬいぐるみを手に室内の様々な場所で撮影したソロショットも披露。「キティ部屋は他にも種類あるらしいから 色んな部屋試してみたいな」と記し、「本当に素敵な思い出をありがとうー」と感謝の言葉をつづっている。
この投稿は「スタイル抜群」「可愛いが大渋滞」「まさに天使」「お人形さんみたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】30歳人気クリエイター「スタイル抜群」韓国サンリオホテル部屋でのミニスカ×ニーハイコーデ
◆しなこ、スラリ美脚輝くミニスカ×ニーハイコーデ披露
しなこは「済州島のロッテホテルがサンリオで可愛すぎたよ」と韓国・済州島のホテルを訪れたことを報告し、「あぃりがお誕生日旅行で連れてきてくれたけど、予約めっちゃ頑張ってくれたんだって」と動画クリエイターのあぃりDXが予約してくれたと明かしている。「この大きなキティの下で寝るのめちゃくちゃ幸せな気分だったよ〜」と添え、壁や床などがハローキティで装飾された客室で撮影した写真を投稿。ストライプのシャツにフリルがあしらわれたミニスカートとドット柄のニーハイソックスを合わせたスタイルでベッドに座りポーズをとる姿が収められており、スラリとした美しい脚が輝いている。
◆しなこの投稿に「可愛いが大渋滞」と反響
この投稿は「スタイル抜群」「可愛いが大渋滞」「まさに天使」「お人形さんみたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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