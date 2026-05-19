ジェリー×フルーツの夏限定ドリンク『ピーチジェリー in ソーダ』2種登場!【KKDJ】

クリスピー･クリーム･ドーナツ･ジャパンは、“ちゅるん”とした食感のジェリーと、フルーツの組み合わせを楽しむ夏限定のドリンク2種『ピーチジェリー in ソーダ ピーチ&マンゴー』と『ピーチジェリー in ソーダ オレンジ&ピンクグレープフルーツ』を、2026年5月27日から期間限定で販売する。

※一部店舗、催事、KKD店舗以外の小売店では販売しない。

サマーシーズン限定のKKDJの定番ドリンク『ジェリー in ソーダ』は、ジェリー×フルーツソーダの組み合わせで毎年好評のシリーズ。

今年は、ジェリーと一緒に“果肉”も加え、フルーティーに進化した2品が登場する。“ちゅるん”とした食感のジェリーにソフトでジューシーな果肉感を加えることで、よりリッチで爽やかな味わいを楽しめる。

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◆『ピーチジェリー in ソーダ ピーチ&マンゴー』

【販売期間】2026年5月27日〜8月下旬予定

【販売価格】615円(イートイン627円)

ピーチのやさしい甘さとマンゴーの濃厚な味わいを組み合わせ、デザート感覚で楽しめるトロピカルな一杯。やわらかな白桃果肉と“ちゅるん”とした食感の白桃ジェリーを、やさしい甘さのホワイトピーチシロップと芳醇な香りのマンゴーシロップを加えたソーダに入れた。

◆『ピーチジェリー in ソーダ オレンジ&ピンクグレープフルーツ』

【販売期間】2026年5月27日〜8月下旬予定

【販売価格】615円(イートイン627円)

オレンジのジューシーな甘さと、ピンクグレープフルーツの華やかな酸味を楽しめる、すっきりとした味わいの一杯。ピンクグレープフルーツシロップを加えたソーダにオレンジ果肉、柑橘と相性のいい白桃のジェリーを入れて風味を重ねた。