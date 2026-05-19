畑芽育、プロフ帳渡したSTARTOタレント明かす 裏話に反響続々「らしさ全開」「グループ愛伝わる」
【モデルプレス＝2026/05/19】女優の畑芽育が18日、自身がパーソナリティーを務めるニッポン放送のラジオ番組「TMEIC presents 畑芽育とFUN Time」（毎週月曜18時50分〜）に出演。プロフィール帳を渡した共演者を明かした。
【写真】畑芽育がプロフ帳渡した32歳STARTOタレント
畑は、共演者と仲良くなるためにプロフィール帳を購入したことを切り出し「ドラマに出演する俳優だったりスタッフさんに配るために購入しました。顔と名前を一致させたりとかスタッフさんとはプライベートの話をゆっくりする時間ってなかなかないですから、せっかく共通の趣味があるのに知らないまま番組がクランクアップ、みたいなことも当たり前にありますので。是非人となりを知りたい」と語った。
続けて「全員には渡せなかったんですけど、ある程度共演時間が長い人、一緒に撮影する人には渡してしっかり返してもらって。ちゃんとね、書いてくれるんですよ！あまりにも貴重なプロフィール帳でございます」と回想。そして、番組中盤では「WEST.の藤井流星さんは全部のおすすめの曲を『ええじゃないか』にしてくれたので『ええじゃないか』流させていただきたいと思います」と、現在放送中のドラマ「エラー」（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜よる10時15分〜）にて共演しているWEST.の藤井流星にもプロフィール帳を渡したことを明かし、同グループの楽曲「ええじゃないか」を選曲していた。
この放送を受け、ファンからは「らしさ全開」「グループ愛伝わる」「そのプロフ帳見たすぎる」「可愛い」「『ええじゃないか』流してくれるの天才」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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【写真】畑芽育がプロフ帳渡した32歳STARTOタレント
◆畑芽育、プロフィール帳渡した共演者
畑は、共演者と仲良くなるためにプロフィール帳を購入したことを切り出し「ドラマに出演する俳優だったりスタッフさんに配るために購入しました。顔と名前を一致させたりとかスタッフさんとはプライベートの話をゆっくりする時間ってなかなかないですから、せっかく共通の趣味があるのに知らないまま番組がクランクアップ、みたいなことも当たり前にありますので。是非人となりを知りたい」と語った。
◆畑芽育のプロフィール帳トークに反響
この放送を受け、ファンからは「らしさ全開」「グループ愛伝わる」「そのプロフ帳見たすぎる」「可愛い」「『ええじゃないか』流してくれるの天才」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
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