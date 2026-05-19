「今日好き」榊原樹里（じゅり）、短めトップスでへそピアス披露「美少女降臨してる」「ウエスト綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/05/19】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が5月17日に自身のInstagramを更新。へそピアスが輝くコーディネートを公開し、話題になっている。
【写真】「今日好き」出身19歳美女「ウエスト綺麗」へそピ目立つミニ丈トップスコーデ
榊原はすべて同じアパレルブランドで統一したというコーディネートを披露。紫のシャツに黒いボトムスを合わせ、白いバックを持った姿を投稿した。短めのシャツの裾からはへそピアスがきらりと輝いている。
この投稿にファンからは「へそピしてたんだ！」「可愛すぎて好き」「美少女降臨してる」「ウエスト綺麗」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追かけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身19歳美女「ウエスト綺麗」へそピ目立つミニ丈トップスコーデ
◆榊原樹里、へそ出しコーデ披露
榊原はすべて同じアパレルブランドで統一したというコーディネートを披露。紫のシャツに黒いボトムスを合わせ、白いバックを持った姿を投稿した。短めのシャツの裾からはへそピアスがきらりと輝いている。
◆榊原樹里の投稿が話題
この投稿にファンからは「へそピしてたんだ！」「可愛すぎて好き」「美少女降臨してる」「ウエスト綺麗」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追かけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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