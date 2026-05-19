春夏秋冬、季節が変わるなかで、生きものたちはそれぞれの体の仕組みを活かして生活をしているそうです。そこで今回は、ベストセラー『ゾウの時間 ネズミの時間』の著者であり、「歌う生物学者」としても知られる本川達雄さんの著書『すごい生きもの春夏秋冬』より一部を抜粋して、誰かに話したくなる生物学の知識をお届けします。

【書影】生き残り戦略は千差万別！誰かに話したくなる生物学エッセイ。本川達雄『すごい生きもの春夏秋冬』

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シマリスの冬籠もり――冬眠で寿命が延びる？

二十四節気の第六十二候は「熊蟄穴(くまあなにこもる)」で12月中旬。冬眠は冬の季語。

冬眠する動物といって思いつくのはクマ、リス、カエル。

厳密に言うと、カエルは冬眠と言わずに「巣籠もり」や「越冬」と言い、「冬眠」は恒温動物限定で使います。クマもリスも恒温動物で、恒温動物が冬眠します。カエルは変温動物で、冬には体が冷え切り、体内の化学反応がほぼ止まったいわば仮死状態で冬を越します。それに対して恒温動物の冬眠は、体温は下がることは下がるのですが、カエルと違い体を冷えるにまかせっきりではありません。

恒温動物はふだん、周りの気温に関係なく体温を37度ほどに保ちますが、冬眠に入るとあえて体温をぐんと下げ、巣穴の中でじっとしています。

そうやってエネルギーを節約しているんですね。体温を下げれば外気温との差が小さくなって熱の逃げる量が減り、体温を保つためのエネルギーが減る。また筋肉は働きにくくなるし、体内の代謝速度も下がるからエネルギー使用量がぐんと減る。おかげでほとんど食べなくて済みます。冬眠は食べものの少ない冬を乗り切る手段です。

冬眠という冬の過ごし方

哺乳類の約6％の種が冬眠しますが、そのほとんどは体の小さなものたちです。クマは例外中の例外。クマは冬眠中に体温がわずか数度しか下がらないし、冬眠中に子供を生んで育てるという大仕事をやってしまいます。ちなみに同じ恒温動物でも鳥は冬眠しません。彼らは飛ぶという高速・省エネの移動手段を持っており、冬は暖かい地方に渡ってしまいます。

典型的な冬眠をするのは小さな哺乳類です。小さいと体の割に冷たい外気に触れる面積が大きく、熱が外へと逃げやすい。だから小さいリスのようなものが体温を保つのはすごく大変です。体の大きいものに比べて体重当たりにしてよりたくさん食べねば体温が維持できず、それだけの餌を冬に見つけるのはきわめて困難です。

そこで体温を高く保つのはあきらめ、ほぼ気温と同じくらいにまで体温を下げ、体をボールのように丸めて表面積の小さい姿勢をとり、巣穴の中でじっと眠ってエネルギーの消費を抑える。そして体に蓄えた脂肪を少しずつ使いながら、最低限の代謝で冬をしのいでいく。これが冬眠という冬の過ごし方です。

冬眠する小さい哺乳類と言えば、北海道のエゾシマリスと、本州のヤマネが代表的なものです。冬眠のことはエゾシマリスでよく調べられているので紹介しましょう。このリスは森に住んでいます。シマリスの名前のとおり、背中に黒い縞が5本走り、体重は100グラム弱、ハツカネズミとドブネズミの中間くらいの大きさです。北海道には他にニホンリスやエゾリスがいますが、これらはシマリスより体が大きくて冬眠しません。

シマリスは9月か10月に冬眠に入り、翌年4月か5月に巣穴から出てきます。シマリスの餌は主に植物のタネですが昆虫も食べます。春から夏にかけては木の洞や地面に掘った巣を何カ所か持っており、巣から巣へと移動しながら暮らしています。冬眠の前になると、地面に掘った巣の一つだけを使うようになります。

冬眠中は省エネモード

冬眠する動物には二つのタイプがあります。冬眠前にたくさん食べて丸々と太って脂肪をつけ、冬眠中はまったく食べずに過ごすタイプ。もう一つは餌を巣穴に蓄えておき、時々それを食べて冬を過ごすタイプ。シマリスは巣穴蓄えタイプで、体重の10倍ほどのドングリを巣穴に蓄えます。シマリスには頬袋がありますから、これにミズナラやカシワのドングリを詰め込んで巣に運びます。落ち葉も巣に持ち込みますがこれは布団にします。

シマリスが籠もる部屋は地下1メートルほどにあり、そこまでトンネルが掘られています。この部屋にドングリを蓄える。トンネルはさらに下まで続き、そのどん詰まりがトイレ。

準備万端整ったら、トンネルの入口を埋めて冬眠を開始します。地下の巣は安全なんですね。敵に見付かりにくいし、どんなに寒くなっても地面の下まで凍り付くことは、まずありません。

シマリスの体温はふつう37度くらい。それが冬眠中はぐっと下がって約5度。心拍数も1分間に400回ほどあったものが10回以下に落ちるし、呼吸も200回が、1回からせいぜい5回になります。これだけ肺や心臓がゆっくりになるということは、それだけ酸素を必要としない、つまり体がエネルギーを使わないわけで、エネルギー消費量が10分の1〜100分の1にまで低下します。冬眠中は大変な省エネモードになっているんですね。

寒さに耐えられる体に大変身

さっきカエルは仮死状態で冬を越すので冬眠とは呼ばないと申しました。このシマリスの冬眠とカエルの仮死状態とでは大いに違いがあります。

冬眠中のシマリスを強くつついたり、大きな音を聞かせると、すぐに呼吸が速くなって体温が急上昇し、30分ほどで37度に戻って目を覚まします。冬眠中でも感覚はちゃんと働いていて危険に対応できるのです。それに対して越冬中のカエルは、何をしても眠ったままです。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

またシマリスの場合、カエルのように外気温の下がるにまかせているのではなく、5度を下回ると、積極的に熱を出して体温がそれ以下にならないようにします。なにせ体が凍ってしまったら一大事です。細胞の中に氷ができると細胞膜が破けるし、細胞の中がめちゃめちゃになってしまいます。ですから冬眠中でも、体温を一定に保つ機構はきちんと働いています。一定に保つべき温度が、冬眠中はうんと低い温度に設定し直してあるのですね。

冬眠は200日ほど続くのですが、シマリスはずっと眠り続けるわけではありません。数日から1週間眠ると目覚め、体温を37度に戻して蓄えたドングリを食べ、トイレに行き、また眠る……これを繰り返します。

シマリスは体温を下げ続けていても、すぐに回復できるのですが、こんなことは人間にはできません。ヒトは体温が20度以下になるともう意識を失い仮死状態になります。心臓も止まり、そのまま30分経過すると凍死。じつはシマリスも夏場に5度の部屋に入れておくと、数日で死んでしまうんですね。夏のシマリスは、われわれ同様寒さに弱い。冬眠に入る前に寒さに耐えられる体に大変身します。

シマリスには一年周期の時計が備わっていて、それに従い、秋になると体が作り替えられます。そのことに関わっているらしい特別なタンパク質があり、これはふだんは働けない形で血液中に存在しているのですが、冬眠の時期になると脳に移動して働き始めます。

巣籠もり名人

冬眠する動物は長生きです。シマリスは実験室で11年生きたそうです。哺乳類の寿命は体の小さいものほど短く、シマリスのサイズなら2〜3年が寿命です。それが11年も生きた。冬眠しないものより4〜5倍も長いんですね。

小形のコウモリも多くが冬眠しますが、寿命が20年から30年で、これも同サイズの動物の10倍も長い。冬眠動物は長寿なのです。「冬眠中は活動していないのだから、体が磨り減らず老化しない。その分、長生きになるのだろう」と単純に考えればそうなりますが、それが正しいなら、延びるのは冬眠期間の分だけだから、1年の半分冬眠するものは寿命が2倍になるはずです。ところが現実にはその何倍も長生きで、その理由はまだ明らかになっていません。

考えられることは、冬眠中はふつうなら体が壊れてしまう厳しい環境を生き抜くのだから、こういう動物たちは体が壊れにくくできているし、壊れてもすぐに直す能力も持っているのではないか。

どうも冬眠動物は特別な力を持っているようですね。「寒いと免疫機能が低下しているから注意しよう」とか、「感染症にかかって熱が出るのは、体温を上げてウイルスをやっつけているんだ」とか言われています。ところが冬眠中は体温が下がっているにも拘わらず感染症にかかりにくいし、冬眠中に発がん物質を皮膚に塗ってもがんができなかったなどという研究もあります。

まだまだ不思議なことがあります。半年も眠っていても、筋肉は落ちないし骨粗鬆症にもならない、床ずれもしない。それに冬眠前にガンガン食べて太ってもメタボリック症候群にならない。さらに冬眠中に強い放射線を照射しても大丈夫だったとか、アルツハイマー病に特有の繊維が現れても、また消えてしまうなどという報告もありますから、老化の原因に抵抗できるのかもしません。

こんなふうに冬眠動物には不思議な力が備わっています。だからこそ巣籠もり名人になれるのでしょう。

※本稿は、『すごい生きもの春夏秋冬』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。