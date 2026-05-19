警察庁が公表した「令和７年中における死体取扱状況（警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者）について」によると、2025年中における警察取扱死体20万4,562体のうち、自宅で死亡した一人暮らしの者は7万6,941体で37.6％だったそうです。そんな中「老後ひとりの『最期の居場所』をみつけるのは難しい」と語るのは、住生活問題を専門とする追手門学院大学地域創造学部教授・葛西リサさんです。今回は葛西さんの著書『単身高齢者のリアル ――老後ひとりの住宅問題』より一部を抜粋し、単身高齢者の実態をお届けします。

【図表】中高年女性の持ち家率は…

* * * * * * *

中高年シングル女性の住生活実態

女性のライフコースは多様なものとなった。専業主婦の割合は低下し、一方で、結婚後も働き続ける人、子を持たないＤＩＮＫＳを選択する夫婦も増えた。また、未婚で子を持つという選択肢はいまだ少数派だが、実数としては増加傾向にある。さらに、離婚という選択肢は特別なことではなくなり、生涯未婚で高齢期を迎える人もいる。

では、こういった女性のライフコースは、中高齢期の住宅事情にどのような影響を与えるのであろうか。東京を拠点に中高年シングル女性の自助グループとして活動するわくわくシニアシングルズが実施した調査からその一端を見てみよう。

同調査は、2022年、中高年シングル女性の生活の実態と当事者の要望を行政政治・社会に届け、現状の改善に役立てることを目的に企図されたもので、40歳以上のシングル女性2345名を対象に実施されたものである。

回答者の年齢は、40代、50代に集中しており、60代以上（337名）が全体の14.4％と少ないが、ライフコースと紐づけて高齢期の居住の実態が把握できる点で、希少性が高いデータだと言える。

全体では、独身が56.8％と圧倒的に多いが、これを65歳以上に限ってみると、独身23.3％、離婚39.7％、死別26.9％、非婚・未婚の母5.5％、別居4.6％となる。また全体で見ると、就労している人は1984人（84.6％）だが、60歳以上65歳未満では77.1％、65歳以上70歳未満では66.2％、70歳以上でも45.9％が就労している。

雇用形態について、正規雇用の割合は、全体の44.8％で、半数以上が非正規雇用やフリーランスである。年齢が高くなるほど非正規の割合が高まり、同調査では65歳以上の9割が非正規やフリーランスであった。

高齢になっても仕事に就かなければ

収入階層を見ると、200万円未満が33.3％を占め、次いで、200万円以上300万円未満が23.6％と、300万円未満が過半数を占める。これを65歳以上の高齢者に限ると、100万円未満が40.6％、100万円以上200万円未満が20.3％と低くなる。なお、年金の受給額は、5万円以上10万円未満が40.5％と高く、無年金を合わせると、半数が10万円未満となっている。年金だけでは生活が苦しいという回答は8割強、そのために仕事をしているという回答は受給者の半数以上、それでも足りず、貯蓄を切り崩しているという回答も半数あった。

現在の収入については、「自分の就労収入」が82.3％、また、「自分自身の老後の年金」が11.9％である。65歳以上の高齢者では、一人暮らしが8割強、主たる生計維持者が自分という割合も92.7％と高く、多くが苦しいながらも自活した生活を送っている。



『単身高齢者のリアル ――老後ひとりの住宅問題』（著：葛西リサ／筑摩書房）

いつまで働くかという問いに、65.6％が「働けるかぎりいつまでも」「生きている限り、死ぬまで」と回答している。これらの中には、高齢になっても仕事に就かなければ生活を維持できないケースが相当数含まれていると考えられる。

住まいについては、調査対象の約4割が民間賃貸住宅であったほか、親族の持ち家が25％、自身名義の持ち家が21.3％である。一方、公営住宅は6.9％であった。ただし、これらをライフコース別に分析すると、それぞれの特徴が浮かび上がる（下図表）。

例えば、独身の場合、民間賃貸住宅の割合が高く、親族の持ち家に居住する割合も3割と平均よりも高い。この傾向は、別居の女性と酷似している。一方、離婚あるいは非婚・未婚の母では、公営住宅の割合が独身や別居と比較して高くなるという特徴がある。これらの違いについては、多くの自治体が60歳未満の独身者の公営住宅への入居を認めていないこと、また、別居中で離婚ができていない状況では応募が難しいなどの理由が挙げられるだろう。

死別した女性の持ち家率

なお、夫と死別した女性では、持ち家の割合が6割強と飛びぬけて高い。このデータに偏りがあるわけではなく、政府調査でも、筆者が行った調査でも、夫と死別した女性の持ち家率の高さは証明されている。

これについては、死別時の年齢階層や住宅の名義が不明のため推測の域を出ないが、大きく分けて、ローン返済後の持ち家を継承したパターンと、ローンが残った状態で死別したパターンが想定される。たとえ後者であっても、たいていの場合、住宅購入時に加入する団体信用生命保険（団信）でローンが完済されるため、死別後もそこに住み続けることができる。また、筆者の調査では、夫の生命保険により持ち家を購入したというケースもあった。配偶者との死別などにより単身世帯となり、そのまま持ち家に住み続けている「添い遂げ型単身者（母子含む）」の場合には、持ち家率が一般世帯並みに高くなる傾向があるということである。

なお、年齢別に住宅の所有関係を見ると、年齢が高くなれば、自己所有の持ち家率も上昇する傾向が見られる。特に、65歳以上では持ち家率が約6割である。一方で、親族の持ち家の割合は、年齢が高くなると低下傾向を示す。これについては、親族名義の持ち家に同居などで住み続け、高齢期に相続するというケースが一定存在するためではないかと考えられる。

毎月の住居費については、2割強が7万円以上、46.1％が5万円以上を負担している。民間賃貸住宅居住者の約4割が、7万円以上の家賃を支払っている。住居費支払い後の家計については、「あまり余裕がない」が約4割、「全く余裕がない」が2割強であった。

仮に、病気や雇い止め、パンデミックのような緊急事態が起こった際、日本には普遍的な家賃補助政策がないために、貯蓄など、自ら対策を講じておく必要がある。しかし、同調査では、65歳以上で貯蓄がないという回答は1割強、貯蓄額が300万円未満は4人に1人という結果であった。

阿鼻叫喚の実態

調査票の自由記述欄には、中高年シングル女性たちの以下のような阿鼻叫喚の実態が切々と書き連ねられている。

「子どもが2歳のときから母子家庭。パートで30年働いてきました。年金暮らしですが、預金を取り崩して生活しています。預金がなくなったら、病気になったらどうしようと先が不安です」（70歳以上、離婚）

「公営住宅に応募する予定。あと1年半で定年。家賃を払って少ない年金で暮らしていく。長年低賃金だったので貯金もできませんでした。不安しかありません」（60代、非婚・未婚の母、正規職員）

「病気になった場合の医療費や働いているからこそ、維持できている家賃など、溜めのない生活です。非正規労働者として25年間働いている結果なのでしょうか？ 自己責任を問われても……、違うと思います」（60代、別居、非正規職員）

「生活保護に至らなくても住まいさえあればなんとかなる場合が多い。生活保護の名称を生活保障にして、生活保護を分解して個別に必要な支援が受けられるような仕組みを考えてほしい」（70歳以上、死別）

「22年間正規で働いて厚生年金を支払ってきたが、その後非正規職になり、年金が月10万円弱。生活費を確保するため、70歳を過ぎた今も非正規職で働いている。病気などで仕事ができなくなると、生活保護と思っている。非正規で働いている人は、年金もまともに受給できないという今の制度は改めるべき」（70歳以上、独身、非正規職員）

「40年間年金を支払っても月額6万5000円程。40年支払っていないと月5万円あまり。特に賃貸住宅に住んでいると、いくら安くても住居費と水道光熱費で月5〜6万円は消えてしまうので、食費や医療費などは全然足りない」（70歳以上、非婚・未婚の母、非正規職員）

「家賃の負担が非常に大きい。失職、年金生活になった場合に現在の家賃が払えない。家賃の安い部屋に引っ越そうとしても、単身高齢女性は容易に部屋を借りることができない」（50代、独身、正規職員）

「収入が減ったときに、家賃が払えるかどうかが将来の不安の中で一番大きな割合を占めている。住居がなければ何もできない。単身者への住宅支援をしてほしい」（40代、独身、非正規職員）

「都営住宅（公営住宅）は障害者やシングルマザーが優先で単身女性は優先されないので、解決策が欲しい」（40代、独身、非正規職員）

「住んでいる部屋が賃貸で、母親に保証人を頼んでいます。父親は亡くなっており、自分のきょうだいとは折り合いが悪く、母が亡くなったあと保証人を頼める人がいません。数週間前に部屋の更新をしたばかりですが、2年後の更新時には高齢の母が亡くなっている可能性もあります。貯蓄もなく、今後どうしたらよいか困っています。同じような境遇の人はたくさんいると思いますが、救済措置を講じて欲しいです」（50代、離婚、非正規職員）

※本稿は、『単身高齢者のリアル ――老後ひとりの住宅問題』（筑摩書房）の一部を再編集したものです。