戦前生まれで卒寿を目前にした「生けるレジェンド」毒蝮三太夫と、還暦を目前にした「時代遅れな昭和の粋芸人」玉袋筋太郎が、令和の社会の生きづらさ、お笑い、幸福論、老いなど、軽妙な掛け合いで語り合う。毒蝮の「毒」と、玉袋の「粋」が融合した対談本『愛し、愛され。』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】『愛し、愛され。』（毒蝮三太夫、玉袋筋太郎：著／KADOKAWA）

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わけあってカミさんに逃げられた玉袋

毒蝮 俺と玉にはいくつかの共通点があるわけだけど、カミさんに関しては正反対だよな。『美しく枯れる。』にも書いてあったけど、最近カミさんに逃げられたんだって？ （小指を立てながら）コレでもバレたか？

玉袋 いやいや、そういった問題がまったくないわけでもないんですが……。ぶっちゃけいえば、長年の不満というのか、積年の恨みがついに爆発したという感じです。

俺なりにカミさんも息子も大切にして、精一杯の愛情を注いできたつもりだったけれど、やっぱり、世間がいう「いい夫、いいお父さん」とはほど遠かったと自覚しているし、ずっと好き勝手に生きてきましたから。

毒蝮 どうせ、ずっと酒ばっかり呑んでたんだろ？ カミさんに甘え過ぎて、大切にしていなかったのか？

玉袋 そうですね。師匠のおっしゃる通りです。完全に甘えてました。ある朝、目覚めたら、犬と鳥とカミさんがいなくなっていたんです。

毒蝮 完全に計画的犯行だな。結婚して長かったんだろ？

玉袋 俺が芸人として勢いが出てきた 25歳の頃に知り合ったから、もう30年以上のつきあいです。彼女からファンレターをもらって、そこから一緒に食事をするようになってつきあいはじめたんですけど、実は彼女は、自分が通っていた高校の先生と結婚したばかりで、しかも赤ちゃんを産んだばかりだったんです。

毒蝮 それでどうしたんだよ？

玉袋 それでも構わずにつきあっていたのですが、当然、旦那さんにバレてしまって……。俺は別れを覚悟しつつも、彼女が「離婚する」って言い出したから、俺も覚悟を決めて旦那さんの前で土下座をして、当時1歳になったばかりの男の子の面倒も見ることに決めました。

その旦那さんは、怒鳴ったり取り乱したりすることなく、「息子のことだけは、しっかりと面倒を頼む」っていっていましたよね。その瞬間の俺は、完全に『そして父になる』（2013年作品）の福山雅治でした。

毒蝮 おまえが福山雅治のわけがあるかい！ 福笑いみたいな面しやがって。でも、そのときにおまえも男としての覚悟を決めたってわけだ。そんなはじまりだったのに、結局は愛想をつかして出ていってしまったのか。ずっと音信不通なのか？

玉袋 いえ。彼女は俺の個人事務所の社長でもあるので、ビジネスパートナーとしての関係は続いています。

LINEもブロックされているので、こちらとしては、家を出ていまはどこに住んでいるのかはわからないのですが、向こうは社長だから俺のスケジュールをすべて把握しているので、俺が家にいないタイミングを見計らって、掃除や洗濯をしてくれたり、小遣いを置いておいてもらったりしています。

毒蝮 できたカミさんだな。それなら、まぁさみしかねぇか。

玉袋 いや、それがさみしくて仕方ないんですよ。フェデリコ・フェリーニの『道』（1954年作品）じゃないですが、ジェルソミーナの死を知って、浜辺で嗚咽しているダメ男のザンパノこそ、まさに俺の姿そのもの。

ちょうどコロナ禍で世界中が揺れていたときのことで、緊急事態宣言が発出されて仕事もなくなり、ずっと家に引きこもっていた頃、俺は誰もいなくなった部屋でただ打ちひしがれていたんです。

毒蝮 なんだ、なにも考えずに町中華を食ってるだけかと思いきや、おまえも大変なんだなぁ。自業自得とはいえ、ちょっとは同情するよ。

玉袋 蝮師匠はずっと夫婦円満ですよね。なにか秘訣はあるんですか？

夫婦円満の秘訣は「尊敬」と「我慢」

毒蝮 そりゃあもう、夫婦円満の秘訣は「尊敬」と「我慢」に尽きるだろうな。やっぱり、人として尊敬していないと一緒に長く暮らすことはできないものだからさ。自慢じゃないけど、俺は料理も掃除も、近所づきあいにしたって、家計管理にしたって、なにひとつまともにできやしないからな。カミさんがいなかったら、本当にどうしようもない出来損ないだよ。

でも、彼女はなんでも見事にこなす人なんだ。自分にできないことを平然とやってしまうんだから、自然に尊敬の念が湧いてくるものだよ。尊敬っていうものは、結局は愛につながっているものだから。

玉袋 ……耳が痛いです。俺も、決して相手を尊敬してなかったわけじゃないのですが、知らず知らずのうちに「それがあたりまえだ」って思い上がっていたんでしょうね。

毒蝮 玉だって、決して尊敬していなかったわけじゃないと思うよ。でも、時間が経つにつれて、甘えていったんだろうな。

「愛のない結婚には、結婚のない愛が生まれる」っていうだろ？ つまり、世間的に考えれば、愛のない結婚をしたら浮気をしてしまうっていうことだよ。おまえの場合は、愛情じゃなくて愛欲だ。愛欲が勝ってるうちは、本当の愛とは呼べないよ。

玉袋 ますます耳が痛いです……。なにも反論できない（苦笑）。



写真提供：『愛し、愛され。』（毒蝮三太夫、玉袋筋太郎：著／KADOKAWA／撮影：榎本壯三）

毒蝮 結婚というものは本来、苦しみや辛さが半分になり、喜びや楽しさが倍になる素晴らしいものだよ。そんな結婚生活を送るには、やっぱり根底に尊敬の思いがなければダメだ。

そして、いくら夫婦といえども、他人は他人なんだから、自分とは考え方や価値観が異なることもあるはずだよな。そうしたことに共感したり、あるいは我慢したりしながら暮らしていく。それが結婚というものなんだと思うよ。

玉袋 つまり、俺には尊敬も我慢も、どちらも足りなかったってことですかね？

毒蝮 尊敬がないと我慢もできないものだからな。我慢ばかりになったら長続きはしないよ。我慢というのは相手の体調を思いやったり、「いまちょっと疲れてるな」と思ったら、自分のことはひとまずおいといて、ひと声かけてあげたり、代わりに家事をしたり、ちょっとしたことなんだけど、それが難しいんだよな。

玉袋 こんな事態に陥ってしまったら、もう修復不可能ですかね？

毒蝮 それはもう、これからのおまえ次第だよ。なんだかんだいったって、30年も一緒に暮らしてきたんだろ？ 既に子どもは成人したとはいえ、一緒に子育てをしてきたんだろ？ それに最近では孫だって生まれたっていうじゃねぇか。

夫婦としてはこれからが面白くなる時期だよ。長年一緒に過ごしてきて、子育ても一段落して、いよいよふたりの時間がはじまるんだ。カミさんにもう一度戻ってきてもらえるかどうかは、これからのおまえの仕事ぶり、生活ぶりにかかっているんだよ。

玉袋 これまでずっと、カミさんにいっていたんです。

毒蝮 なんていってたんだい？

玉袋 「俺が最後までおまえの面倒を見るから心配するなよ」って。でも、その根底には、「だから多少の遊びには目をつむってくれよ」という傲慢な思いがあったのかもしれません……。

それこそ、「芸のためなら女房も泣かす」って、都はるみと岡千秋の『浪花恋しぐれ』（1983年）の世界に酔いしれて粋がっていただけなんだって、いまとなっては思いますね。

毒蝮 ますます身勝手な野郎だな。勝手にひとりで酔いしれやがって。

玉袋 これまでずっと、「きちんと家庭を守れる人間じゃなきゃ、芸人として人を笑わせることなんかできないよ」って思っていたんです。でも、俺はなにひとつわかっていなかった。

いまはいろいろ辛いけど、だけど俺はやっぱりカミさんと結婚してよかったと思っているし、血の繋がりはなくても立派な息子に育ってよかったって、心から思っていますよ。……いけね、ちょっとしんみりしちゃいましたね（苦笑）。



※本稿は、『愛し、愛され。』（毒蝮三太夫、玉袋筋太郎：著／KADOKAWA）の一部を再編集したものです。