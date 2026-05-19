放送中の連続テレビ小説『風、薫る』（主演・見上愛、上坂樹里）。明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマです。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく物語。

【写真】直美に心を開いていく丸山

改めて、『風、薫る』に登場するキャストを紹介します。

帝都医大病院外科に入院中の患者、丸山忠蔵を演じるのが、俳優の若林時英さんです。

丸山は、医学の研究や学生の教育に協力する代わりに無料で治療を受けられる学用患者。背中のかゆみを訴えています。丁寧に背中を拭いたり、薬を増やしてくれるように医師にかけあったりしてくれた担当の直美に次第に心を開いていき…。



（『風、薫る』／(c)NHK）

若林さんは、1999年神奈川県生まれ。主な出演作にドラマ『中学聖日記』『海に眠るダイヤモンド』『フェイクマミー』など。大河ドラマ『豊臣兄弟！』では、小一郎（仲野太賀）の村の仲間、信吉を演じました。第１回で、玄太と喧嘩していた信吉。２人の間に入って喧嘩をおさめのたが小一郎でした。その後、信吉は、第２回で野武士の集団に無残に殺されてしまいました。

若林さんのコメントをご紹介します。

丁寧に役と向き合って

●若林さんコメント

この度、丸山忠蔵という素敵な役をいただき演じてさせていただきます、若林時英と申します。

役者を志して、一つの目標であった朝ドラに出演できること、とても光栄ですし、今は身が引き締まる思いでおります。

丸山忠蔵という役が「風、薫る」の世界にちゃんと生きられるよう、丁寧に役と向き合っていけたらと思います。

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連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』の原案は、田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』。脚本は吉澤智子さんが担当。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの『風と町』。占い師の真風（まじ）役の研ナオコさんが、語りも務める。

りんの父・信右衛門を北村一輝さん、りんの母・美津を水野美紀さん、りんの妹・安を早坂美海さん。直美を見守ってきた牧師・吉江善作を原田泰造さん。“鹿鳴館の華”と呼ばれた貴婦人、大山捨松を多部未華子さんが演じる。

原案は…

ドラマの原案となるのは、田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。

同書によれば、女性は専業主婦が当たり前だった明治時代当時、病人の世話をする看護師という仕事はそもそも職業として扱われておらず、命を引き換えにお金を得る、嫌厭される対象とみなされていた、という。

そんな中、ヒロインのモデルとなる大関和は、シングルマザーとして東京に上京し、専門的な知識を身に付けた看護婦（看護師）になることを決意。コレラや赤痢などの伝染病で命を落とす人が後を絶たない当時、看護婦養成所の1期生として入学し、卒業後は帝国大学医科大学第一医院でトレインドナースになる。

一方、看護婦養成所で、大関和と同じ1期生でシングルマザーだった鈴木雅。日本で初めてとなる個人経営の派出看護婦会を設立すると、看護師が病院や病院人のいる家庭へ訪問する体制を整えた。

そこに大関和も加わり、日清戦争後にかけてその規模は拡大。2人は防疫活動でも大きな成果を残し、＜看護師＞という職業の確立に大きく貢献したとされる。