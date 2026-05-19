10代の頃から変わらない強い眼差しが魅力の俳優の田中麗奈さん。近年は映画『福田村事件』やドラマ『神の子はつぶやく』のような社会派の作品に出演してきた。現在放送中のドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（ＮＨＫ総合、毎週火曜午後10時〜）では、オタクスイッチが入るとハイテンションで九州弁をまくしたてるコンビニ店員・中尾光莉役を好演する。久しぶりのコメディドラマに「現場が楽しい」と話す田中さんに役作りや作品に込めた思いを聞いた。（取材・文：婦人公論.jp編集部 撮影：本社・武田裕介）

【写真】コンビニでパートとして働く光莉

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九州弁を提案

＜舞台は福岡県北九州市の門司港。コンビニエンスストア「テンダネス門司港こがね村店」の店長、志波三彦（中島健人）は、老若男女をとりこにする魔性のフェロモンの持ち主。パートの中尾光莉は、店長に興味津々。漫画家を目指していた光莉は、出産を機に、主婦業に専念。1人息子の恒星（齋藤潤）の成長を機に、テンダネスでパートを始めた。フェロ店長（フェロモン店長の略）の存在に魅せられ漫画を再開。WEB漫画「フェロ店長の不埒（ふらち）日記」を執筆して人気を博している＞

福岡でも内陸部にある久留米市の出身で、どちらかというと山や森が身近な環境でした。福岡出身ですが、門司港には行ったことがなくて。ロケで門司港に初めて行ったら、海が綺麗で港や橋がすごく絵になる街。素敵な空間でお芝居をさせていただき、すごくいい時間を過ごせました。



田中麗奈さん

私が演じる光莉は、一見普通の主婦だけれど、自分の好きなことを大事にしている女性。久しぶりに、コメディ要素がある、明るい女性の役をいただいて嬉しかったです。

光莉は興奮すると九州弁で勢いよく話します。実は、私の提案で九州弁になりました。以前、『派遣のオスカル』というドラマで、スイッチが入ると自分の世界に入り込んで早口になる役を演じたことがありましたし、中島さんたちほかの登場人物は標準語なので、一癖入れたら面白いと思いました。光莉が九州弁で早口でセリフを言う時は、私もいつもより楽しんで演技をしています。

好奇心からの関心

光莉にはフェロ店長には関心があるけれど、フェロモンに惹かれているほかのお客さんのように、アイドルとそのファンのような形で惹かれているわけではありません。

フェロモンが効いているのではなく、オタク気質で面白いものに対して「どうネタにしようかな」って考えている、好奇心からの関心です。



田中麗奈さん

店長は丁寧に接客しすぎてアルバイトの廣瀬（鈴木福）から怒られることもあります。光莉は、そんな店長を優しい気持ちで見守っているし、尊敬している。

お客さんへの愛情が深く、店で扱う商品への思い入れが強い人だとわかっているからです。

好きなことを続けてきて

＜1998年、高校生の時、映画『がんばっていきまっしょい』で俳優デビュー。同年、ジュースのCM『なっちゃん』の初代キャラクターとして人気に火が付く＞

好きなことをして人生を楽しんでいるところが光莉と私の共通点。私は幼いころから俳優になりたくて、5歳くらいから自分でお話を作り、演じていました。高校生でデビューしてから、毎回現場は新鮮ですし、いろいろな方に出会えて、飽きることはないんです。

日本の文化を学んでおけばお芝居に取り入れられると考えて、以前は日舞や茶道を習っていました。でも、子育てが始まり時間がなくなったので、ここしばらくはアクティングスクールを優先して通っています。20代のころは「今日はメンテナンスの日」「今日は技術習得の日」と休みの日でも予定を以前から入れていましたが、今は更に優先順位をシビアに考えるようになりましたね。



田中麗奈さん

自分の時間が減ったけれど、子育て自体が私にとっては息抜き。体力勝負なところもありますが、子どもといると癒される。「頑張らない子育て」をモットーにしています。友達の力を借りることもあれば、お出かけする時も、無理して遠くに行くことはありません。お家でゆっくり過ごす時間だって、子どもにも私にも楽しいんです。

娘も仕事を応援してくれますし、好きなことをやって生き生きしている自分も好き。好きなことをしてハツラツとしている母親でいたいというのも、お仕事のモチベーションのひとつです。

ドラマの舞台であるコンビニにも、娘と一緒によく行きます。イートインスペースがあるお店なので、娘は「コンビニカフェ」と呼んでいて、「ママ、コンビニカフェ行こう」ってよくねだられる。一緒に行って、お菓子を買ったり、アイスを食べたり。寒い時には肉まんを買うことも。温かいものも冷たいものも置いてあるので、便利。イートインスペースに助けられています。

中島健人さん、出演者のみんなでスクワット

15歳からこの世界に入り、現在、芸能生活30年。長く仕事を続ける上で、自分なりのケア方法を持つことが大事だと感じています。年を重ねても元気でいたいから、意識しているのはストレッチや運動。体のケアやメンタルの本なども読みますが、本に書いてある方法が自分に合うとは限らない。

まずは自分自身を知ることだと思っているので、１人の時間を持つことを意識しています。10分でもいいのでお風呂でぼーっとする。何も決めないでいることで、フラットな自分を保っています。



田中麗奈さん

『コンビニ兄弟』の撮影で、朝から晩まで健人くんや福くんと一緒に撮影に臨むのは楽しいけれど、気づけば私がいちばん上になっていることも。年下の共演者から元気や刺激をもらうことも多いです。流行りや健康法を教えてもらって、自分を更新できるのがすごくありがたい。

中島さんがスクワットを始めたので、今では私や共演の鈴木福くん、柄本明さんも一緒にスクワットをしています。中島さん演じるフェロ店長に私も魅了されているし、癒されています（笑）。コンビニ店員として働くのが楽しい。素敵なみなさんとご一緒できることに喜びを感じながら日々現場にいます。これからもいろいろな人に助けてもらいながら、人生を楽しんでいきたいですね。