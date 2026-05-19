俳優の金子貴俊（48）の姉で、パーツモデルや美容研究家として活動している金子エミ（55）が、18日Instagramを更新。長男でダウン症スイマーの村井海人が「東京都障害者スポーツ大会」で輝かしい成績を残したことを明かした。

【映像】金子エミとダウン症スイマーの長男の2ショット（複数カット）

海人は11歳から水泳を始め、2023年に日本で初めてダウン症パラスポーツ日本パラリンピック委員会の国際ライセンスを取得。翌年には、トルコで行われた「第11回世界ダウン症水泳・アーティスティック選手権大会」50m背泳ぎで唯一の日本人選手として出場、日本人男子初の銅メダルを獲得していた。

エミはこれまでにもInstagramで、水泳に打ち込む海人の姿や、弟の貴俊や母親とテニスを楽しむ動画など家族の日常を公開してきた。

ダウン症スイマーの長男・村井海人さんが東京都の大会で優勝

2026年5月18日の更新では、ストーリーズで海人が「東京都障害者スポーツ大会」に出場し、「25歳〜29歳区分、背泳ぎ50m 1位、背泳ぎ25m 1位」と輝かしい成績を残したことを報告。万歳をして喜ぶ海人の姿を披露している。

（『ABEMA NEWS』より）