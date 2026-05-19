「横顔美しすぎる」サッカー日本代表・中村敬斗、帰国後のイケメンショット公開「何してもカッコいい」
「横顔美しすぎる」サッカー日本代表・中村敬斗、帰国後のイケメンショット公開「何してもカッコいい」
サッカー日本代表の中村敬斗さんは5月20日、自身のInstagramを更新。帰国したことを報告し、イケメンショットを披露しました。
【写真】中村敬斗のイケメンショット
「少しはゆっくり休んでね」中村選手は「帰国しました」とつづり、1枚の写真を投稿。アンバサダーを務めるコールドプレスジュースブランドの「Vicca（ヴィッカ）」のジュースを飲む姿を披露しています。広い車内のシートに座り、ラフなブラックコーディネートに高級腕時計が光るラグジュアリー感あふれる1枚です。これに対し、同じく代表メンバーの久保建英選手が「人差し指かわいい」とコメント。中村選手も「あ、バレた」と返す、ほほ笑ましいやりとりも見られました。
ファンからは、「おかえりなさい」「少しはゆっくり休んでね」「今月の代表戦楽しみにしてます」「W杯頑張ってください」「長旅お疲れさまでした！」「横顔美しすぎる」「まずは体を休めてくださいね」「もう何してもカッコいい」と、絶賛の声が集まっています。
日本代表選出を報告15日にはフランス語で「選ばれました」と、日本代表のユニフォーム姿を公開していた中村選手。ファンからは、「世界に見せつけてやりましょう！」「マジで応援してます」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
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