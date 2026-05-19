「痩せましたね」鈴木亮平、オフショットに「ちょっと心配…」「無理なさらないように」の声
俳優の鈴木亮平さんは5月18日、自身のInstagramを更新。テレビ番組『世界遺産』（TBS系）のオフショットを公開しました。
【写真】鈴木亮平のオフショットに「ちょっと痩せましたね」の声
この投稿には「やせた？」「ちょっと痩せましたね」「シュッとした気がする！」「ちょっと心配…」「無理なさらないように」などの声が。ほかにも「かっこよすぎてまじ神」「世界遺産級イケメン」といった声も寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】鈴木亮平のオフショットに「ちょっと痩せましたね」の声
「シュッとした気がする！」鈴木さんは「今日はTBS『世界遺産』ナレーション中」とつづり、1枚の写真を投稿。スタジオで録音中の一幕が写っています。穏やかな表情に見える鈴木さんですが、一部のファンからは心配の声が。
この投稿には「やせた？」「ちょっと痩せましたね」「シュッとした気がする！」「ちょっと心配…」「無理なさらないように」などの声が。ほかにも「かっこよすぎてまじ神」「世界遺産級イケメン」といった声も寄せられました。
16日には近況報告も16日の前回の投稿では、アクションシーンの稽古の様子を公開した鈴木さん。「撮影→稽古→撮影→稽古と、創造の日々があと数ヶ月続きそうです」と近況報告もしていますが、撮影と稽古が続く中で、少し体重が落ちたのかもしれません。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)