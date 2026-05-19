「今季終了後にシティを去る見込みだ」10季に及ぶペップ政権に幕？ 英BBCが報道。後任は元チェルシー指揮官か「最有力視されている」

「今季終了後にシティを去る見込みだ」10季に及ぶペップ政権に幕？ 英BBCが報道。後任は元チェルシー指揮官か「最有力視されている」