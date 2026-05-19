中井亜美、6・21の千葉ロッテの始球式に登場「野球経験はないので今からとても緊張しています」
千葉ロッテマリーンズは、6月21日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦(千葉・ZOZOマリンスタジアム／午後5時試合開始)に開催される「ALL FOR CHIBA」にてミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美選手(所属：TOKIOインカラミ)が始球式を行うことを発表した。
【写真】かわいい！氷上で首をかしげるポーズを見せる中井亜美
中井選手は、中学入学と同時に千葉県に拠点を移し、現在も同県でトレーニングに励むなど、千葉にゆかりのあるアスリート。「ALL FOR CHIBA」は6月19日〜21日東北楽天ゴールデンイーグルス戦(千葉・ZOZOマリンスタジアム）で行われ、千葉県のグルメ・物産品の販売やご当地キャラクターや千葉県にゆかりのあるゲストが来場するイベント。なお、始球式は午後4時55分頃から行われる。
■フィギュアスケート 中井亜美選手 プロフィール
2008年4月27日生まれ。新潟県出身。中学入学と同時に千葉県に拠点を移す。2025-26シーズンにシニアデビューし、見事ミラノ・コルティナオリンピック代表入りを果たす。【25-26シーズンの主な戦績】グランプリシリーズ フランス大会優勝、グランプリファイナル 2位、四大陸選手権 2位・ミラノ、コルティナオリンピック 3位。
■中井亜美選手コメント
始球式という大変貴重な機会をいただき、ありがとうございます！野球経験はないので今からとても緊張していますが、千葉ロッテマリーンズの勝利を祈願し、心を込めて全力で投球します！ マリーンズファン、イーグルスファンの皆様、当日は球場全体で一緒に盛り上がって楽しみましょう！よろしくお願いします。
【写真】かわいい！氷上で首をかしげるポーズを見せる中井亜美
中井選手は、中学入学と同時に千葉県に拠点を移し、現在も同県でトレーニングに励むなど、千葉にゆかりのあるアスリート。「ALL FOR CHIBA」は6月19日〜21日東北楽天ゴールデンイーグルス戦(千葉・ZOZOマリンスタジアム）で行われ、千葉県のグルメ・物産品の販売やご当地キャラクターや千葉県にゆかりのあるゲストが来場するイベント。なお、始球式は午後4時55分頃から行われる。
2008年4月27日生まれ。新潟県出身。中学入学と同時に千葉県に拠点を移す。2025-26シーズンにシニアデビューし、見事ミラノ・コルティナオリンピック代表入りを果たす。【25-26シーズンの主な戦績】グランプリシリーズ フランス大会優勝、グランプリファイナル 2位、四大陸選手権 2位・ミラノ、コルティナオリンピック 3位。
■中井亜美選手コメント
始球式という大変貴重な機会をいただき、ありがとうございます！野球経験はないので今からとても緊張していますが、千葉ロッテマリーンズの勝利を祈願し、心を込めて全力で投球します！ マリーンズファン、イーグルスファンの皆様、当日は球場全体で一緒に盛り上がって楽しみましょう！よろしくお願いします。