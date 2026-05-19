舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」でハリー・ポッター役をつとめる俳優の平岡祐太（４１）が、２歳になった息子も初参加したキャンプの様子を公開した。

平岡は１９日までに自身のインスタグラムを更新。「あぽキャン 新たに息子も加わりました」と記し、愛犬を抱いたショットや、キャンプ場を歩く長男の後ろ姿の写真などをアップ。

「好奇心の塊たちが常に動き回る。キャンプは忙しい。楽しくて仕方がないんだろうな。すべてが素敵な思い出になりました」とつづった。

この投稿には、「息子くん、いつのまにか大きくなってる 子供の成長って、ほんと早いですよね」「ひらりんジュニアくんこんなに大きくなったのですね」「素敵な日々を過ごされていて非常に嬉しいです」「ハッ！ひらおかベイビーが…！すくすく育ってますね」などのコメントが寄せられた。

平岡は２２年１２月に一般女性との結婚を発表。２４年３月には第１子となる長男が誕生した。舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」のほか、テレビ朝日系「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」への出演も話題となっている。