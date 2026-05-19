「今日好き」村谷はるな、ミニスカ＆へそ出しコーデで圧巻スタイル披露「かっこいいし可愛いのは反則」「ウエスト綺麗すぎる」
【モデルプレス＝2026/05/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが5月17日、自身のInstagramを更新。同日行われたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING／SUMMER」の衣装姿を公開した。
【写真】「今日好き」20歳美女「スタイル抜群」ミニスカから圧巻美脚
村谷は「thank you 札幌コレクション2026」とつづり、「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING／SUMMER」の衣装姿やオフショットを投稿。ビジューストラップのついた黒いベアトップ姿やフェミニンな青のシャツにグレーのミニスカート姿、赤いベアトップにプリーツスカートが付いたデニムを合わせたへそ出し衣装姿で、美しいスタイルが際立つショットとなっている。
また「はぁー。楽しかったぁ 今回は3ステージ歩かせていただいて、どれも可愛くて素敵なファッションで、幸せな1日でした」とも記している。
この投稿にファンからは「美しすぎる」「かっこいいし可愛いのは反則」「スタイル抜群」「ウエスト綺麗すぎる」「スタイル抜群」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
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◆村谷はるな、札幌コレクション衣装姿披露
村谷は「thank you 札幌コレクション2026」とつづり、「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING／SUMMER」の衣装姿やオフショットを投稿。ビジューストラップのついた黒いベアトップ姿やフェミニンな青のシャツにグレーのミニスカート姿、赤いベアトップにプリーツスカートが付いたデニムを合わせたへそ出し衣装姿で、美しいスタイルが際立つショットとなっている。
◆村谷はるなの衣装姿が話題
この投稿にファンからは「美しすぎる」「かっこいいし可愛いのは反則」「スタイル抜群」「ウエスト綺麗すぎる」「スタイル抜群」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
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