BTS・ジョングク、バイクにまたがる“映画級”ビジュアルに大反響 自身デザインのコラボアイテム披露「美的センス抜群」
韓国の7人組グループ・BTSのJung Kook（ジョングク／28）が18日、グローバルブランドアンバサダーを務める米ファッションブランド、カルバン・クラインの公式インスタグラムに登場。“映画ポスターのような”ビジュアルが公開され、その圧倒的な存在感に世界中で大きな反響を呼んでいる。
【写真】「もうかっこ良すぎる」バイクまたがり“映画級”ビジュアルを披露したBTS・ジョングク
投稿では、5月20日に発売される同ブランドとジョングクの初コラボレーションアイテムを着用したビジュアルを披露。ジョングクが自らデザインしたアイテムをまとい、慣れた様子でバイクに腰掛ける姿や颯爽とバイクを乗りこなす様子が捉えられていた。
バイクを背に、レザージャケットやアイコニックなデニムジャケットをまとった姿や、ブルーの背景に「THE REBEL RIDES STARRING JUNG KOOK」と大胆に配置されたポスター風のビジュアルでは、黒のレザージャケットにダメージジーンズを合わせ、鋭くもどこか憂いを帯びた視線をカメラに向けている。
また、別のカットでは首元を立てたデニムジャケットを羽織り、腕を組んだスタイルを披露。タトゥーがのぞく、たくましい腕とクールな表情が、レトロかつモダンなクラシックさを完璧に表現していた。
色気とタフさが同居する世界観に、ファンからは「美的センス抜群」「バイカージョングクかっこよ」「わくわく」「もうかっこ良すぎる 欲しくなるアイテムがたくさん…」「ほんとに映画みたい！この世界観好き」などと絶賛する声が集まっている。
【コラボアイテム詳細】
発売日：2026年5月20日
販売店舗：Calvin Klein 原宿店、神戸店、渋谷スクランブルスクエア店、ルミネエスト新宿店 、札幌ステラプレイス店、名古屋PARCO店、キャナルシティ博多オーパ店、公式オンラインストア
購入方法：公式LINEより来店予約および、My Calvins会員登録が必要
※販売条件は店舗により異なるため、詳細は特設サイトより要確認
※My Calvins会員オンライン先行販売は、2026年5月20日 午前7時〜午前9時59分
【写真】「もうかっこ良すぎる」バイクまたがり“映画級”ビジュアルを披露したBTS・ジョングク
投稿では、5月20日に発売される同ブランドとジョングクの初コラボレーションアイテムを着用したビジュアルを披露。ジョングクが自らデザインしたアイテムをまとい、慣れた様子でバイクに腰掛ける姿や颯爽とバイクを乗りこなす様子が捉えられていた。
また、別のカットでは首元を立てたデニムジャケットを羽織り、腕を組んだスタイルを披露。タトゥーがのぞく、たくましい腕とクールな表情が、レトロかつモダンなクラシックさを完璧に表現していた。
色気とタフさが同居する世界観に、ファンからは「美的センス抜群」「バイカージョングクかっこよ」「わくわく」「もうかっこ良すぎる 欲しくなるアイテムがたくさん…」「ほんとに映画みたい！この世界観好き」などと絶賛する声が集まっている。
【コラボアイテム詳細】
発売日：2026年5月20日
販売店舗：Calvin Klein 原宿店、神戸店、渋谷スクランブルスクエア店、ルミネエスト新宿店 、札幌ステラプレイス店、名古屋PARCO店、キャナルシティ博多オーパ店、公式オンラインストア
購入方法：公式LINEより来店予約および、My Calvins会員登録が必要
※販売条件は店舗により異なるため、詳細は特設サイトより要確認
※My Calvins会員オンライン先行販売は、2026年5月20日 午前7時〜午前9時59分