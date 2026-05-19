タレントでボディビルダーの、横川尚隆さんが、１８日、自身のインスタグラムやＸを更新。

脅威の肉体美を披露しました。



【写真を見る】【 横川尚隆 】 脅威の肉体美に ファン反響 「彼女がポンデリングかと思ったって言っててワロタ」「筋肉着てる見たい」「筋肉界の至宝」 大会への出場も告知





横川尚隆さんは「8月2日ZeniX JAPANPROに出場します！！」と、大会への出場を報告すると共に、鍛え上げられた肉体の写真をアップ。



続けて「世界中のスーパーマッチョ達と戦えるの最高に幸せで楽しみ 倒すぜ世界 勝つよ」と、記しました。







そして「日本のファンのみんなの前にたてることめちゃくちゃ嬉しくて光栄です。魂と心に突き刺さって一生脳みそからぬけない衝撃をみんなに与えられたらなって。」と、その思いを綴っています。



この投稿にファンからは「とてもかっこいいです」・「彼女がポンデリングかと思ったって言っててワロタ」・「顔小さいから筋肉着てる見たい」・「ジャパン筋肉界の至宝だ」などの反響が寄せられています。



去年１１月２３日、横川尚隆さんは自身のインスタグラムで、FWJ（Fitness World Japan）の「NUTRIMUSCLE PRESENTS Olympia Amateur Japan 2025」での優勝を報告すると共に、「はじめまして世界。待ってろ世界。俺が行くぞ。」と、投稿。

続けて「休んでる暇なんてねえあしたからもジムだよ」と、その意気込みを綴っていました。









【 横川尚隆さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1994年7月10日

血液型：A型

出身地：東京都大田区

身長：170cm

趣味：筋トレ・アニメ鑑賞・漫画鑑賞・格闘技観戦・野球観戦

特技：筋トレ・野球







受賞歴：

オールジャパンメンズフィジーク優勝

JBBF日本ジュニアボディビル選手権 優勝

JBBF日本ボディビル選手権 優勝





【担当：芸能情報ステーション】